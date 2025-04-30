《不赦之罪》海報公開 限量優先場現已開賣

由影帝黃秋生、劇后蘇玉華、新星歐鎮灝(George@P1X3L)、陳書昕及陳紫萱主演，林善及譚善揚聯合執導的電影《不赦之罪》，透過鏡頭凝視信仰，叩問寬恕、善惡與人性的真義。這部影片不僅是一次視覺的盛宴，更是一場心靈的洗禮。

作為首季「總會拍電影」計劃的勝出作品，《不赦之罪》先後入圍東京國際電影節亞洲未來競賽單元，以及香港國際電影節火鳥大獎新秀電影競賽(華語)，並獲得廣泛的好評，在本地觀眾中引發了深思，獨特的題材和電影美學更是備受矚目。