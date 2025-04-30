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娛樂
2025-04-30 07:30:00

《不赦之罪》海報公開 限量優先場現已開賣

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《不赦之罪》最新海報公開。

《不赦之罪》最新海報公開。

由影帝黃秋生、劇后蘇玉華、新星歐鎮灝(George@P1X3L)、陳書昕及陳紫萱主演，林善及譚善揚聯合執導的電影《不赦之罪》，透過鏡頭凝視信仰，叩問寬恕、善惡與人性的真義。這部影片不僅是一次視覺的盛宴，更是一場心靈的洗禮。

作為首季「總會拍電影」計劃的勝出作品，《不赦之罪》先後入圍東京國際電影節亞洲未來競賽單元，以及香港國際電影節火鳥大獎新秀電影競賽(華語)，並獲得廣泛的好評，在本地觀眾中引發了深思，獨特的題材和電影美學更是備受矚目。

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秋生在訪問中，有讚George的演出。 久未在大銀幕出現的秋生，將在《不赦之罪》出現。 蘇玉華戲裡與秋生是一對。

近日《不赦之罪》釋出海報中，黃秋生飾演的梁牧師神色肅穆，冷漠地引領著一切，而歐鎮灝飾演的少年犯阿樂，則背負著與人等高的十字架，搖搖欲墜，步履艱難。他們的故事是一場關於贖罪與救贖的旅程，當二人歷遍磨難，攀上最接近神的山頂時，是否能走出自己的死蔭幽谷？

海報上的一幕正是阿樂早前於418(耶穌受難節)重現的經典場景，當時他赤腳走在銅鑼灣、旺角及尖沙咀等鬧市，背負兩米高的巨型十字架，象徵著贖罪與救贖的重擔，展現了影片的強烈情感張力。

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《不赦之罪》將於65日正式上映，高先電影院限量優先場亦已開賣！包括 1/5 () 18:102/5 () 21:403/5 () 16:204/5 () 16:055/5 () 17:50

《不赦之罪》 限量優先場現已開賣。

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