「世界最美排球員」莎賓娜曾惹整容疑雲 近況曝光成熟魅力提升

現年26歲嘅哈薩克「排球女神」Sabina Altynbekova（莎賓娜） ，2014年因參與台灣舉行嘅亞洲青年女子排球賽，憑清純甜美樣貌、1.82米身高、九頭身完美身形比例、加上不施脂粉、清新氣質一夜爆紅，被封為「世界最美排球員」，成為唔少人心目中嘅女神。近日佢於杜拜參加排球賽並協助球隊獲得冠軍，近況曝光再度成為焦點。

日本傳媒直指「女神崩壞」

莎賓娜爆紅後，喺2015年加入日本企業所屬嘅GSS陽光隊進軍日本排壇，發展不俗，更參加咗唔少節目錄影，仲拍埋寫真同廣告，不過因樣貌變化惹整容疑雲，被日本傳媒直指「女神崩壞」，及後漸漸淡出螢光幕。之後佢喺父親嘅鼓勵下與日本球隊解約，並返回哈薩克專注做全職運動員，仲成功成為先發國手。至於感情方面，喺2020年莎賓娜突然喺個人社交網站上載同老公合照，宣布下嫁哈薩克電商巨頭，升呢做人妻。

成為人妻後嘅莎賓娜，冇再留齊瀏海嘅髮型，喺球場上將瀏海連頭髮紮成馬尾，令整個人嘅自信及成熟魅力提升。而佢喺今年亦宣布新球季加入阿拉伯聯賽喺杜拜打波，近日佢參加排球賽並協助球隊獲得冠軍，而佢亦喺社交網站上載比賽及捧盃相片報喜，唔少網民紛紛留言恭喜佢。