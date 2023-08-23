《中國好聲音》事件整合︳李玟生前錄音流出控訴節目組多宗罪 製作商股價急跌一半

李玟錄音流出 8月中，內地微博開始流傳疑似上月逝世嘅李玟一段長達9分鐘錄音，控訴《中國好聲音》節目多個問題，包括賽制不公平；未兌現承諾而臨時調動演出安排，令足部有傷患嘅Coco在台上硬撐至跌倒，因此感到被侮辱；表達不滿後Coco被導演趕走等。錄音中Coco聲淚俱下，表示對學員如同自己孩子，而且喜歡呢個節目先咁搏命，更令網友扼腕，並指控節目組。

《中國好聲音》官微回應︰惡意剪輯的錄音 《中國好聲音》節目組8月17日發文表示「近日，部分自媒體帳號在網路平台散布經惡意剪輯的錄音，李玟生前控訴《2022中國好聲音》，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。作為《2022中國好聲音》的導師，李玟女士全身心投入工作，期間曾有的誤會經溝通當時即已消除。出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋，永遠銘記她對節目的真情付出。願逝者安息！」

李玟戰隊學員回應 李玟為力保自己戰隊學員而同《中國好聲音》節目組交惡，2位李玟愛將王澤鵬同周菲戈都作出回應。本來安排傍住Coco嘅王澤鵬還原事件，指錄影當日因為被節目組沒收手機，未能聽到Coco關於演出安排嘅留言。王澤鵬又指演唱時被導演安排背向Coco，唱完佢先見到老師撐唔住而跌落地。另一學員周菲戈指因為賽制，令佢即使拎到高分都被淘汰。兩位學員都提到Coco對佢地嘅付出，每次都做足功課了解學員，亦因此令愛將們對於Coco離世心痛不已。多位《中國好聲音》學員都聲援李玟，第一季參加者徐海星指被迫簽約，更有人爆出「轉一次椅子50萬」。

浙江廣電集團回應 播放《中國好聲音》嘅浙江衛視，所屬嘅浙江廣電集團喺8月21日發聲明，口吻比節目組官方微博早幾日嘅回應稍為軟化，承認《中國好聲音》節目不斷遇到問題，離大家的期待有差距，會督促節目製作方維護公平公正等。不過浙江廣電集團始終未有向李玟道歉，亦未有交代節目會否暫停。

甄妮發火︰參與《好聲音》的每一位都欠缺良知 生前同李玟亦師亦友嘅甄妮，喺facebook發炮怒轟「參與『好聲音』的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」。甄妮連日出post鬧爆節目組之餘，亦為李玟嘅遭遇感到痛心，今日（23日）佢再出post指「毎看一次我痛一次 每聽一聲我哭一聲 若被殘之人是你 你會如何」。

節目組富三代導演柳驪被起底 被指令李玟跌低嘅導演柳驪，連日成為網民攻擊對象。有指柳驪多年前已經想入行，甚至上過相親節目同吳京示愛。身為富三代嘅柳驪，阿爺係上海製片廠首任廠長，家族喺上海有多個物業，足以買起成條街之餘仲喺英國有座古堡。柳驪被揭係《好聲音》主辦公司股東之一，因此掌控一切。柳驪近日喺個人社交平台依然不減銳氣，聲稱已被休假兼到西北避風頭。