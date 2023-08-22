《中國好聲音》再爆黑箱作業　潘瑋柏雙手放腿椅子卻轉動被迫做選擇

陸綜《中國好聲音》日前遭已故歌手李玟控訴賽制不公引發眾人撻伐。如今又被爆出最新一集中，歌手潘瑋柏雙手放在腿上，椅子卻自動被轉，網友痛批很明顯幕後操作。

潘瑋柏神情錯愕

根據微博網友「扎西德勒·天珠收藏」指出，《中國好聲音》最新一季導師中，潘瑋柏出場費用最高，為1500萬人民幣，其次為周華健及劉憲華，兩人皆為1000萬人民幣，薛之謙出場費則是800萬人民幣。不過有眼尖網友發現，最新一集當中第四集中，當表演者遊夢島樂隊帶來原創歌曲《愛本身》來挑戰時，歌手潘瑋柏雙手明明放置於腿上，畫面中卻沒有出現他按鈕的動作，結果下一秒椅子卻自動轉向後面，變成他做出了「不選擇」的決定，這時潘瑋柏臉上出現了錯愕疑惑的表情並說「What」。

影片曝光後網友直搖頭，紛紛留言表示：「潘瑋柏自己也沒想到」、「為了證明自己的清白，導師已經把手放腿上，竟然還被椅子碰瓷」、「也不過是個道具人」、「潘瑋柏：轉椅改聲控了嗎」、「這真是明目張膽的黑幕」。事實上過去就有學員李嘉捷爆料，導師轉身是可花錢買的，花50萬人民幣（約221萬台幣）即可，前10名也可，不過事後刪文，並改口發文內容無事實依據，還向節目單位道歉。

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