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娛樂
2024-01-16 10:20:00

《中坑同學會》Alec Musser猝逝享年50歲！　阿當桑迪拿：不敢相信

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《中坑同學會》Alec Musser猝逝享年50歲！　阿當桑迪拿：不敢相信

《中坑同學會》Alec Musser猝逝享年50歲！　阿當桑迪拿：不敢相信

美國演員Alec Musser曾演出長壽劇《All My Children》與經典喜劇電影《中坑同學會》。豈料，他的未婚妻Paige Press近日在社群平台證實Alec Musser已離世，享年50歲。

Alec Musser的未婚妻Paige Press，13日證實了他的死訊，「願我一生已的摯愛安息，我永遠不會停止愛你。」更悲慟表示「我的心已破碎」。綜合外媒報導，Paige Press透露Alec Musser在加州的家中離世，不過確切的死因並未曝光。

中坑同學會演員Alec Musser生前熱愛健身及衝浪。（Alec Musser IG） 中坑同學會演員Alec Musser生前熱愛健身及衝浪。（Alec Musser IG） 中坑同學會演員Alec Musser生前熱愛健身及衝浪。（Alec Musser IG） 中坑同學會演員Alec Musser生前熱愛健身及衝浪。（Alec Musser IG） 中坑同學會演員Alec Musser去世，令未婚妻Paige Press悲痛不已。（Alec Musser IG） 中坑同學會演員Alec Musser去世，令未婚妻Paige Press悲痛不已。（Alec Musser IG） 中坑同學會演員Alec Musser生前熱愛健身及衝浪。（Alec Musser IG） 中坑同學會演員Alec Musser生前熱愛健身及衝浪。（Alec Musser IG） 中坑同學會演員Alec Musser生前熱愛健身及衝浪。（Alec Musser IG） 中坑同學會演員Alec Musser生前熱愛健身及衝浪。（Alec Musser IG） 中坑同學會演員Alec Musser生前熱愛健身及衝浪。（Alec Musser IG）

阿當桑迪拿︰Alec Musser很貼心

而曾與Alec Musser共演《中坑同學會》的演員阿當桑迪拿（Adam Sandler）14日在IG發文，表示難以相信Alec Musser離開了這個世界：「我愛他。他是個美好又有趣的好人，我向他和他的家人們送上全部的愛，他是一個很貼心的人」。

Alec Musser除了演出《中坑同學會》、《All My Children》之外，還客串演出了電視劇《Rita Rocks》和《靚太唔易做》，不僅是演員，也是健身模特兒與健美運動員。Alec Musser平時也會在社群平台分享自己衝浪和滑雪及運動的模樣，因此在他離世的噩耗曝光後，也讓許多影迷感到難以置信。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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