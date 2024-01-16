《中坑同學會》Alec Musser猝逝享年50歲！　阿當桑迪拿：不敢相信

美國演員Alec Musser曾演出長壽劇《All My Children》與經典喜劇電影《中坑同學會》。豈料，他的未婚妻Paige Press近日在社群平台證實Alec Musser已離世，享年50歲。

Alec Musser的未婚妻Paige Press，13日證實了他的死訊，「願我一生已的摯愛安息，我永遠不會停止愛你。」更悲慟表示「我的心已破碎」。綜合外媒報導，Paige Press透露Alec Musser在加州的家中離世，不過確切的死因並未曝光。