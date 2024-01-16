《中坑同學會》Alec Musser猝逝享年50歲！　阿當桑迪拿：不敢相信

美國演員Alec Musser曾演出長壽劇《All My Children》與經典喜劇電影《中坑同學會》。豈料，他的未婚妻Paige Press近日在社群平台證實Alec Musser已離世，享年50歲。
Alec Musser的未婚妻Paige Press，13日證實了他的死訊，「願我一生已的摯愛安息，我永遠不會停止愛你。」更悲慟表示「我的心已破碎」。綜合外媒報導，Paige Press透露Alec Musser在加州的家中離世，不過確切的死因並未曝光。
阿當桑迪拿︰Alec Musser很貼心
而曾與Alec Musser共演《中坑同學會》的演員阿當桑迪拿（Adam Sandler）14日在IG發文，表示難以相信Alec Musser離開了這個世界：「我愛他。他是個美好又有趣的好人，我向他和他的家人們送上全部的愛，他是一個很貼心的人」。
Alec Musser除了演出《中坑同學會》、《All My Children》之外，還客串演出了電視劇《Rita Rocks》和《靚太唔易做》，不僅是演員，也是健身模特兒與健美運動員。Alec Musser平時也會在社群平台分享自己衝浪和滑雪及運動的模樣，因此在他離世的噩耗曝光後，也讓許多影迷感到難以置信。
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