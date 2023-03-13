《中年好聲音》︱吉吉搞到肥媽哭咗 支嚳儀繼續高水準演出

《中年好聲音》昨晚播出第15集，主題是故事之歌「十強戰！首回合生死鬥！」大熱的支嚳儀(Venus)、周吉佩(吉吉)獲得最高分82分，至於僅獲得70分的梁浩銓則被淘汰。 吉吉太太曾反對參賽 昨晚最大洋蔥位，是獻唱《留給這世上我最愛的人》的吉吉。他與太太黃彥欣一同接受製作組訪問，曾出道做歌手的他，音樂路上一直浮浮沉沉，在人生最落泊時認識了太太，他說：「當時係佢執番起我，冇佢撐住，我唔知會點。」而吉吉今次參加《中年好聲音》原來是先斬後奏，黃彥欣說：「曾經反對過佢參加比賽，仲鬧咗好大場交，當時係焗住要接受，但佢同我講：『唔使擔心，我唔同以前，依家長大咗，係一個好老公好爸爸，我會有承擔。』到咗依家呢一刻，我仲緊張過佢。」最後吉吉發表愛的宣言：「我承諾過照顧你一生一世，所以我一定會照顧到你離開一刻。」

Eric Kwok ：識你咁耐最好一次 吉吉在台上透露《留給這世上我最愛的人》是送給亡父和太太，單親家庭長大的他哭着說：「後悔冇請過爸爸飲一餐茶……好多謝佢教識我要樂觀做人。」之後他再感謝太太：「我做歌手時好失敗，但佢冇嫌棄我又窮又冇出色，就算連份工都冇埋，佢都係好支持我，多謝太太呢十幾年對我不離不棄。」吉吉真摯的演出，為他贏得82分，肥媽感動得「講不出聲」：「唱得好好，好Feel到個感情，唔講喇……」Eric Kwok則說：「你今日嘅表演係我識你咁耐最好嘅一次。」

Venus獻唱《If I Ain’t Got You》，大晒唱功。