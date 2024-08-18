《中年好聲音》家族內訌　於《大師兄中秋感謝祭》鬥到出面

大師兄錢嘉樂接棒「獎門人」曾志偉，今晚8時30分於《大師兄中秋感謝祭》，率領一眾「獎老」，嘉賓則請來《中年好聲音1&2》生對戰，今集節目優惠多多，觀眾於收看節目期間只要嘟一嘟螢幕上的QR Code，便有機會搶到9.6萬封現金利是。
出席活動的「中1生」有周吉佩(吉吉)、羅啟豪、顏志恒、支嚳儀(支支)、林鉫徫和魏嘉信，對戰「中2生」古淖文、譚輝智、顏米羔、陳俞霏、林思彤(前名：林若盈)和梁浩賢，以譚輝智頭號fans拉姑亦有到場支持。
於首個遊戲「開心無敵落大閘」，「中2生」率先大放笑彈，顏米羔、陳俞霏齊齊重現輝智《屈到病》招牌舞姿，畫面過癮，古淖文則口快快將「夢遊」講成「夢遺」，笑爆全場。另邊廂「中1生」吉吉、支支表現亦搶Fo，默契十足的兩人神同步跳「今期流行」舞，之後又大晒驚人軟骨功將腳擺上頭，支支更放下身段表演「震波」，認真玩得。「開心無敵爭櫈仔」火藥味十足，玩得落力的陳俞霏「癲」力爆發，為了爭櫈仔瞓身推走顏志恒，相當狼死。
今集雲集一班唱得之人，經典遊戲「開心無敵估歌仔」絕對不能少！為了迎合即將到來的中秋節，製作組特別請來兩位外籍人士化身「將軍澳后羿／嫦娥」唱歌仔。「將軍澳后羿／嫦娥」雖然唱到一舊舊聽到人𢱑晒頭，但古淖文大晒神級聽力，竟然極速估中5首歌，獨領風騷完美Carry「中2生」全隊。
到「開心無敵開口中」則引爆全晚高潮，皆因有「獎門人」曾志偉神秘現身監場，開口中需要接受懲罰的古淖文貪靚到爆，先叫大家不要掟他的面，之後又賴皮地走出錄影廠迴避忌廉，最後看不過眼的獎門人親自操「cream」懲戒他，古淖文只好乖乖企定定認命。