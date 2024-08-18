《中年好聲音》家族內訌　於《大師兄中秋感謝祭》鬥到出面

大師兄錢嘉樂接棒「獎門人」曾志偉，今晚8時30分於《大師兄中秋感謝祭》，率領一眾「獎老」，嘉賓則請來《中年好聲音1&2》生對戰，今集節目優惠多多，觀眾於收看節目期間只要嘟一嘟螢幕上的QR Code，便有機會搶到9.6萬封現金利是。

出席活動的「中1生」有周吉佩(吉吉)、羅啟豪、顏志恒、支嚳儀(支支)、林鉫徫和魏嘉信，對戰「中2生」古淖文、譚輝智、顏米羔、陳俞霏、林思彤(前名：林若盈)和梁浩賢，以譚輝智頭號fans拉姑亦有到場支持。