《中年好聲音》涂家堯分享生日感言 借張佳添一句話：中年 真係可以有好聲音

《中年好聲音》的「大隻仔」涂家堯早前順利完成首個個人《涂家堯My Journey小型音樂會》，當晚全場座無虛席，氣氛熾熱澎湃。家堯為了音樂會積極操肌，拒絕所有慶生活動，每日只食烚菜同雞肉，食足一個月；音樂會過後，他就和家人、好友及粉絲補辦慶祝，生日會上涂寶（Gavin粉絲暱稱）更為他製造驚喜，送上3個特製的生日蛋糕及禮物，家堯眼淺忍不住流淚，多謝粉絲一直陪伴，而他早前努力苦鍊的身形，卻慢慢復還，待生日週過後，需要再次加操，準備下一個音樂會。





涂家堯昨日（14日）凌晨在網上分享生日感言：「感激大家既祝福，祝大家今年事事順利，身體健康，這兩年走來並不容易，由參加比賽到而家呢年幾時間簡直好似發緊夢咁，當初參加中年好聲音只係佢係一個純比賽去看待，根本冇諗過要正式入行做歌手，因為以我呢個年紀去做呢件事實在太冒險同困難。」



