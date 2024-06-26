《中年好聲音》落實舉行星馬版 沈宗賢衣錦還鄉返大馬宣傳

沈宗賢作為《中年好聲音2》的大馬代表打入7強，他很開心第三季有更多星馬朋友可以參加。(林俊源攝)

無綫昨日(25日)總動員到上海出席發布會，主席許濤稱無綫得到了「文化體育及旅遊局」的全力支持及贊助，並將與內地及其他亞洲製作團隊打造《聲生不息‧港樂季2》及《中年好聲音 – 星馬及大灣區版本》等大型跨地域合作項目。《中年好聲音2》的沈宗賢作為唯一一位大馬代表打入7強，近日返回大馬出席粉絲見面會之餘，亦都不忘宣傳新一季的《中年好聲音》。

開心星馬朋友可參加

提到無綫視《中年好聲音3》是重點綜藝節目，而且今次更特別講明是「星馬及大灣區」版本，他表示很開心可以回家鄉宣傳這個節目，並透露稍後將與《中年好聲音》團隊到馬來西亞宣傳第三季。他坦言參賽時已有很多馬來西亞朋友表示打算參加第三季，更問他知不知道有甚麼方法報名，如今無綫加推星馬版本，自己很感謝無綫讓有潛質的星馬朋友參與比賽。

作為地膽的他更分享參賽心得，他說︰「我覺得要參加《中年好聲音3》真係要準備多啲歌曲！同埋要好體力。因為分分鐘用快歌比賽。如果自己本身好少唱快歌真係要準備多啲快歌同練好體能。最緊要放鬆！」