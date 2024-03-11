《中年好聲音 2》︱黃劍文化身Albert Au 陳蒨葶被foul《隆重登場》MV今晚首播

獲89分的黃劍文，昨晚表現相當不俗，他自彈自唱《仍然記得嗰一次》大晒 sweet爆一面，陳慧嫻笑言：「我對民歌情有獨鍾，你一開始有民歌嘅feel已經好鍾意，突然間Albert Au(區瑞強)上身咁！」伍仲衡則建議劍文不要再自彈自唱，他笑言：「你唔使次次彈結他，你彈完又唔係好勁嗰啲，唔好彈啦！就咁 C Chord就出嚟彈咩，你要出嚟要俾人感覺勁先得，呢個係唱歌比賽，彈乜鬼結他！」至於獻唱《星夜星塵》陳蒨葶表現未如理想，僅獲得全晚最低分的78 分，最終在累積排名榜包尾，止步9 強。
《中年好聲音 2》14強 MV《隆重登場》將於今晚播出《東張西望》後隆重首播，該版本《隆重登場》由評審之一張佳添重新編曲。14 強選手古淖文、黃劍文、譚輝智、顏米羔、陳蒨葶、陳燕娜、陳俞霏、王玥、林若盈、劉威煌、沈宗賢、鄭梓浩、安雅希和劉可，日前齊集電視城古裝街拍攝MV，他們的造型以黑、銀色 Tone 為主，Rock 味甚濃。
今次 MV 拍攝難度指數十分高，全長4分鐘的 MV 以一鏡到底方式拍攝，MV 的舞蹈由孖八(李俊華)編舞，14 位選手足足用了兩星期時間排練。拍攝當日遇上少少阻滯，皆因當天早上還下着雨，幸好拍攝期間停了雨兼出太陽，製作組即把握時機拍攝，14位選手亦相當爭氣，僅用了7 takes 便完成拍攝，表現專業。