《中年好聲音 2》︱黃劍文化身Albert Au 陳蒨葶被foul《隆重登場》MV今晚首播

獲89分的黃劍文，昨晚表現相當不俗，他自彈自唱《仍然記得嗰一次》大晒 sweet爆一面，陳慧嫻笑言：「我對民歌情有獨鍾，你一開始有民歌嘅feel已經好鍾意，突然間Albert Au(區瑞強)上身咁！」伍仲衡則建議劍文不要再自彈自唱，他笑言：「你唔使次次彈結他，你彈完又唔係好勁嗰啲，唔好彈啦！就咁 C Chord就出嚟彈咩，你要出嚟要俾人感覺勁先得，呢個係唱歌比賽，彈乜鬼結他！」至於獻唱《星夜星塵》陳蒨葶表現未如理想，僅獲得全晚最低分的78 分，最終在累積排名榜包尾，止步9 強。