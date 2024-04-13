《中年好聲音2紅白大戰》伍仲衡孖周國豐玩自嘲 改詞《低分之王》笑翻全場

《中年好聲音2紅白大戰》將於明晚（14日）播映，演出歌手除有18位「中2生」，還有《中1》周吉佩及支嚳儀分別擔任白組及紅組的領隊，評審方面還特別請來了谷婭溦。

在「中2生」與評審「互換身份」環節，伍仲衡孖周國豐打頭陣獻唱親自改詞的《低分之王》，劈頭第一句：「我畀分不夠善良，你別皺眉…」即引到全場爆笑，司儀車婉婉更笑言：「你（伍仲衡）根本係畀作曲耽誤咗嘅填詞人！」而肥媽就有親自填詞答謝所有媒體一直以來對《中年》系列的支持，場面熱鬧又感動。