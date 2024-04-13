《中年好聲音2紅白大戰》伍仲衡孖周國豐玩自嘲 改詞《低分之王》笑翻全場

《中年好聲音2紅白大戰》將於明晚（14日）播映，演出歌手除有18位「中2生」，還有《中1》周吉佩及支嚳儀分別擔任白組及紅組的領隊，評審方面還特別請來了谷婭溦。
在「中2生」與評審「互換身份」環節，伍仲衡孖周國豐打頭陣獻唱親自改詞的《低分之王》，劈頭第一句：「我畀分不夠善良，你別皺眉…」即引到全場爆笑，司儀車婉婉更笑言：「你（伍仲衡）根本係畀作曲耽誤咗嘅填詞人！」而肥媽就有親自填詞答謝所有媒體一直以來對《中年》系列的支持，場面熱鬧又感動。
除了評判們的精彩表演，台下五位「偽評審」亦相當搞笑，其中以譚輝智及黃劍文「還原度」最高，譚輝智除了跟足伍仲衡經常在鏡頭前露出疑惑表情，又學伍仲衡大講港普，其中一句「我要跳出我的comfort zone」⼂引爆全場掌聲。至於，黃劍文的認真眼神倒模周國豐，並以專業對白謂：「呢首歌嘅創作背景哩…（下刪數百字）」古淖文及顏米羔則選擇以誇張style扮演慧嫻及肥媽，前者全程展現「少女心」，後者則高度還原肥媽愛哭一面，又全程不斷起身坐低。
在最後一個環節更不乏感動位，眾人先後獻唱多首歌曲，加上背後屏幕播放大量「中2生」片段，非常催淚，當中以安雅希及車婉婉哭得最厲害；劉威煌說：「我覺得喺呢個比賽入面，我哋個個都係贏家，因為我哋識咗一班好好嘅兄弟姊妹。」黃劍文說：「由那些年開始我哋成為好朋友，一齊追夢，依家我哋係大家庭。」