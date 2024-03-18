《中年好聲音2》七強上水廣場見樂迷 即時選出「現場觀眾至Like好聲音」

《中2》七強(左起)古淖文、安雅希、譚輝智、沈宗賢、黃劍文、顏米羔和陳俞霏，與新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐(中間灰衫)合照留念。

無綫話題歌唱節目《中年好聲音2》(下稱《中2》）進入白熱化，前晚播出總決賽前最後一場比賽，於8強中選手中再淘汰一位。今日上水廣場集合《中2》 七強，舉行《中年好聲音2登峯之戰》「七強」記者會，他們除為一眾樂迷獻唱，現場觀眾更即時參與投票，選出「現場觀眾至Like好聲音」。

活動前，《中2》七強的譚輝智、顏米羔、陳俞霏、安雅希、黃劍文、沈宗賢和古淖文的fans，一早帶著燈牌前來支持自己喜愛的參賽者，現場氣氛熱烈。一開場，司儀邀請選手依次上台與現場樂迷打招呼，大家又分享晉身總決賽的感受，以及總備戰情況。接著，司儀公布總決賽當晚節目播出的詳情、賽制和評審陣容，然後馬上進入了萬眾期待的現場獻唱環節。

譚輝智在監製吳國華、陳俊聲手上，奪過「現場觀眾至Like好聲音」。

七位《中2》選手輪流演唱多首經典金曲，包括《歸來吧》、《Monica》、《紅色跑車》、《心如刀割》、《明知故犯/明知道》、《女人的弱點》和《曲終人散》。歌唱表演完畢後，七強選手又與新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐一起於台上大合照。

之後司儀隨即宣布早前現場觀眾有份參與投票選出的「現場觀眾至Like好聲音」結果，由獲得最多票數的譚輝智奪得，結果公布一刻全場隨即歡呼聲四起，而《中2》監製吳國華、陳俊聲親身頒發獎座。