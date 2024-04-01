《中年好聲音2》出爐冠軍古淖文 率譚輝智 顏米羔14強選手 將軍澳中心開首個商場fans見面會

《中2》14強與新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司租務部副總經理吳小偉、演唱會主辦單位義務工作發展局主席彭韻僖律師、韻律動力基金副主席湯文龍律師、TVB Music Group Limited 總裁何麗全等，一起上台合照留念。

《中年好聲音2》終於選出三甲，包括冠軍古淖文、亞軍譚輝智及季軍顏米羔，他們上周專誠親臨將軍澳中心，舉行精英決賽後首個商場fans見面會。而除了出爐三甲外，《中2》14強亦有一起到場，除了獻唱歌曲外，又宣布4月舉行首個「中二生」慈善演唱會。

三甲古淖文、譚輝智及顏米羔等，率先登場並輪流向台下打樂迷打招呼，不但分享得獎感受，又再次感謝支持他們的家人、fans外，亦向fans透露籌備演唱會的最新進度，預告準備了不少精彩舞台。而《中2》14強其餘11人，亦一起登場在台上拍攝大合照留念。而《中年好聲音2隆重登場慈善演唱會》票收入，扣除相關開支後將撥捐予「義務工作發展局」及「韻律動力基金有限公司」，令演唱會更加別具意義。