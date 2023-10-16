《中年好聲音2》︱劉可激情演繹《我》唱喊肥媽 陳麗媚 陳蒨葶各獲5燈殊榮

《中年好聲音2》昨晚播出60強淘汰賽，5燈選手劉可獻唱張國榮的《我》，開場以清唱形式獻唱功，愈唱愈投入的她，演唱完畢後忍不住爆喊。他憑真摯演出贏得5燈榮耀，亦是繼陳俞霏後第2位冧莊5盞燈選手！對於劉可的演出，感性的肥媽大讚：「佢清唱嗰段，我幾乎死咗咁滯啦！佢唱到一半我都喊喇，唱歌要投入，感動到自己感動到人，你真係掂到我哋個心。」張佳添則說：「佢真係用個心唱，唱完之後感情仲維持緊，佢真係一個藝術家嚟！」

陳麗媚 3 燈升 5 燈 來自吉隆坡的陳麗媚獻唱《上海灘龍虎鬥》，上集被批把時代曲唱成粵曲的她，最終憑高湛與激情演出斬獲5盞燈，由3燈選手升呢5燈選手！張佳添說：「你冇辜負我第一個撳你燈，比起上次唱快歌，我喺慢歌中聽到你實力喺邊度。」周國豐亦開口大讚：「副歌部分鏗鏘有力，主歌部分柔情似水！」