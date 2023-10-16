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娛樂
2023-10-16 15:27:20

《中年好聲音2》︱劉可激情演繹《我》唱喊肥媽 陳麗媚 陳蒨葶各獲5燈殊榮

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劉可唱到爆喊，勁投入情感。

《中年好聲音2》昨晚播出60強淘汰賽，5燈選手劉可獻唱張國榮的《我》，開場以清唱形式獻唱功，愈唱愈投入的她，演唱完畢後忍不住爆喊。他憑真摯演出贏得5燈榮耀，亦是繼陳俞霏後第2位冧莊5盞燈選手！對於劉可的演出，感性的肥媽大讚：「佢清唱嗰段，我幾乎死咗咁滯啦！佢唱到一半我都喊喇，唱歌要投入，感動到自己感動到人，你真係掂到我哋個心。」張佳添則說：「佢真係用個心唱，唱完之後感情仲維持緊，佢真係一個藝術家嚟！」

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馬來西亞資深歌手陳麗媚，激情演出《上海灘龍虎鬥》贏得5燈。

陳麗媚3燈升5

來自吉隆坡的陳麗媚獻唱《上海灘龍虎鬥》，上集被批把時代曲唱成粵曲的她，最終憑高湛與激情演出斬獲5盞燈，由3燈選手升呢5燈選手！張佳添說：「你冇辜負我第一個撳你燈，比起上次唱快歌，我喺慢歌中聽到你實力喺邊度。」周國豐亦開口大讚：「副歌部分鏗鏘有力，主歌部分柔情似水！」

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張佳添大讚陳蒨葶有台風。

 

陳蒨葶又唱又跳俘虜評判

是集最後一位5燈選手陳蒨葶，以黑色透視裝上陣的她獻唱《我的心裡沒有他》，邊唱邊跳舞的她，滲出陣陣女人味，成功俘虜評審獲得5燈佳績，周國豐說：「你揀啱咗歌，完全係好fit，成件事係賞心悅目！」張佳添則說：「你設計過你嘅台風，一舉手一投足都好自如，你郁住嚟唱把聲仍然係好靚、好穩定，個台風好正，呢首歌暫時係你嘅代表作！」

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