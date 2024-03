今晚播出的《中年好聲音2》「決賽前哨戰!歌手助力賽!」第二回,8強選手將聯乘8位歌手合唱,爭奪最終殺入決賽的7強名額。出場名單包括《一樣的月光》安雅希X林二汶、《Bad Boy》古淖文x谷婭溦 、《煩》劉威煌x彭家麗、《浮誇》顏米羔x吳業坤、《多得他》陳俞霏x王馨平、《我要我們在一起》黃劍文x林志美、《That’s why you go away》譚輝智x韋綺姍,以及《征服》沈宗賢x龔柯允。