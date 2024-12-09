《中年好聲音》元老級評審伍仲衡日前疑搶簽新人洪心怡，疑辣㷫TVB而收通知被「炒魷」踢出《中年3》，事後伍仲衡坦言：「TVB冇講係咩原因嘅，但就係話唔需要我」。日前有《中年3》參賽者在網上表示「有點涼」，並公開直斥「被炒之人」唔專業：「當正自己係要俾人供奉 」。

有份參加《中年3》海選的李玥穎日前在社交網表示心涼，但她未有指名道姓，只寫「被炒之人」。李玥穎發文直斥有評判不專業：「見到新聞有人被炒，心𥚃百般知味，好似天氣一樣，有點涼。《中年好聲音》無疑的確係一個珍貴體驗，呆等十幾個鐘，個妝由fresh 到出油，不停練習，鼓起勇氣，出到個台唱，眼見面前台下幾位同我一樣被迫營業嘅精神狀態，台上嘅我，其實明白評判都也只係呢個節目其中一個齒輪，佢哋都係返工啫。」