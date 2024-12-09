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娛樂
2024-12-09 17:52:00

《中年好聲音3》李玥穎直斥「被炒之人」不專業：當正自己要俾人供奉

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伍仲衡搶簽新人洪心怡，最終成為「被炒之人」。

伍仲衡搶簽新人洪心怡，最終成為「被炒之人」。

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《中年好聲音》元老級評審伍仲衡日前疑搶簽新人洪心怡，疑辣㷫TVB而收通知被「炒魷」踢出《中年3》，事後伍仲衡坦言：「TVB冇講係咩原因嘅，但就係話唔需要我」。日前有《中年3》參賽者在網上表示「有點涼」，並公開直斥「被炒之人」唔專業：「當正自己係要俾人供奉 」。 

有份參加《中年3》海選的李玥穎日前在社交網表示心涼，但她未有指名道姓，只寫「被炒之人」。李玥穎發文直斥有評判不專業：「見到新聞有人被炒，心𥚃百般知味，好似天氣一樣，有點涼。《中年好聲音》無疑的確係一個珍貴體驗，呆等十幾個鐘，個妝由fresh 到出油，不停練習，鼓起勇氣，出到個台唱，眼見面前台下幾位同我一樣被迫營業嘅精神狀態，台上嘅我，其實明白評判都也只係呢個節目其中一個齒輪，佢哋都係返工啫。」 

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李玥穎大讚肥媽冇架子，親民又鼓勵新人。

李玥穎大讚肥媽冇架子，親民又鼓勵新人。

網民話李玥穎「抽水」博出名。

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忍唔住「西」咗一下

她續指：「直至到今次新聞人物，係我唱完晒成隻歌先戴headphone，仍在台上嘅我忍唔住自己嘅面部表情，『西』咗一下面，喂你冇認真聽，你都扮下野()吖，咁大個人，唔係輸贏嘅問題，而係互相尊重；肥媽的確係呢個節目嘅中軸，不時過嚟後台比鼓勵參賽者，親民冇架子，好過其他人真係當正自己係要俾人供奉，對D()參賽者理所當然，完咗錄影之後，一直不是味兒，見好多其他同學仔有寫千字文，我都心有餘悸，多謝呢個節目嘅體驗機會，幕後人員製作認真，可惜幕前演員演出唔夠專業，對音樂同參賽者欠一個交代，餘下盲撐嘅人，終會有醒覺嘅一天。」不少網民都認為這位參賽者在抽水博出名。

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