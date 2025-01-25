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娛樂
2025-01-25 23:42:31

《中年好聲音3》金蛇瑞氣迎新春 17位參賽者上水廣場集結 獻唱經典金曲

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新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐連同一班《中3》生，一起於台上大合照。

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無綫王牌歌唱節目《中年好聲音3(《中3》)，今日於上水廣場舉行「金蛇瑞氣迎新歲」記者會，17位參賽者首度齊集亮相，為觀眾獻唱多首膾炙人口的經典歌曲，更特別邀請《中12》的季軍羅啟豪及顏米羔，擔任表演嘉賓，與香港市民同樂。

 

《中3》的17位參賽者，包括阮慧珊、侯靜伊、陳芷盈、郭偉倫、林立峰、趙浚承、曹越、占士丁丁、劉曉昆、李創偉、善澄、陳溢光、博、羅逸軒、任永健、陳嘉琦和杜閱等，於上水廣場集結一眾樂迷獻唱，現場觀眾更即時參與投票，選出「現場觀眾至Like好聲音」。

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活動開始前大批fans已手持應援燈牌到場支持，氣氛熱鬧。17位選手逐一登場向樂迷問好。特別嘉賓顏米羔率先獻唱《你是我的眼》及《開到荼蘼》，更應節派發利是，為活動掀起高潮。

顏米羔打頭陣唱出《你是我的眼》、《開到荼蘼》炒熱現場氣氛。 李創偉、陳溢光、善玥澄唱《大熱》，成為「現場觀眾至Like好聲音」冠軍。 黄博、羅逸軒、任永健、陳嘉琦和杜閱唱《到底發生什麼事》，成為另一組冠軍。

參賽者又分成6組輪流演唱，曲目包括《16號愛人》、《傾城》、《我的歌聲裡》、《揮著翅膀的女孩/Proud of You》、《大熱》 及《到底發生什事》等經典金曲。壓軸表演嘉賓羅啟豪，則送上《心碎了無痕》及《疾風》，贏得全場掌聲。

活動更特設「現場觀眾至Like好聲音」獎項，最後誕生兩組冠軍，結果公布一刻，全場隨即歡呼聲四起，獲得最多票數的優勝者，更獲羅豪及米羔親身頒發座。

記者會最後由電視廣播有限公司經理(非戲劇製作)監製吳國華，以及新鴻基地(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮，連同一班《中3》生一起於台上大合照，為這場充滿歌聲與歡樂的新春活動劃上圓滿句點。《中年好聲音3》的精彩賽事仍在持續，觀眾拭目以待參賽者的下一步表現。

羅啟豪則壓軸演出，唱出《心碎了無痕》及《疾風》，贏盡觀眾掌聲。 占士丁丁、劉曉昆合唱《揮著翅膀的女孩/Proud of You》，最尾兩人更在台上擁抱。 一眾《中3》生於活動尾聲，走到台下與觀眾大合照。

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