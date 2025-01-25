《中年好聲音3》金蛇瑞氣迎新春 17位參賽者上水廣場集結 獻唱經典金曲

《中3》的17位參賽者，包括阮慧珊、侯靜伊、陳芷盈、郭偉倫、林立峰、趙浚承、曹越、占士丁丁、劉曉昆、李創偉、善玥澄、陳溢光、黄博、羅逸軒、任永健、陳嘉琦和杜閱等，於上水廣場集結，為一眾樂迷獻唱，現場觀眾更即時參與投票，選出「現場觀眾至Like好聲音」。

無綫王牌歌唱節目《中年好聲音3》(《中3》)，今日於上水廣場舉行「金蛇瑞氣迎新歲」記者會，17位參賽者首度齊集亮相，為觀眾獻唱多首膾炙人口的經典歌曲，更特別邀請《中1、2》的季軍羅啟豪及顏米羔，擔任表演嘉賓，與香港市民同樂。

活動開始前大批fans已手持應援燈牌到場支持，氣氛熱鬧。17位選手逐一登場向樂迷問好。特別嘉賓顏米羔率先獻唱《你是我的眼》及《開到荼蘼》，更應節派發利是，為活動掀起高潮。

參賽者又分成6組輪流演唱，曲目包括《16號愛人》、《傾城》、《我的歌聲裡》、《揮著翅膀的女孩/Proud of You》、《大熱》 及《到底發生什麼事》等經典金曲。壓軸表演嘉賓羅啟豪，則送上《心碎了無痕》及《疾風》，贏得全場掌聲。

活動更特設「現場觀眾至Like好聲音」獎項，最後誕生兩組冠軍，結果公布一刻，全場隨即歡呼聲四起，獲得最多票數的優勝者，更獲羅啟豪及顏米羔親身頒發獎座。