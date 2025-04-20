《中年好聲音3》10強見面會燃爆全場 音樂盛會嗨翻東港城

《中聲3》自節目播出以來，選手們競爭可謂白熱化。上周跨平台直播收視高達22.8點，吸引147萬觀眾，把大家目光都牢牢吸引住。這次見面會，10強選手包括黃博、張與辰、劉洋、占士丁丁、陳芷盈、李金凱、善玥澄、趙浚承、王鄭浚仁和曹越全數到場，場面熱鬧。

復活節長假的中午，將軍澳東港城迎來一場音樂盛會，無綫大熱歌唱選秀節目《中年好聲音 3》(《中聲3》) 10強選手們齊聚一堂，舉行見面會，引來眾多fans到場，支持心儀歌手。

李佳 安雅希現身撐師弟妹

見面會高潮當然是師姐李佳和安雅希的登場，李佳首先為現場帶來了感人的《再找一天忘記你》和《The Greatest Love of All》，她的嗓音宛如天籟，瞬間讓人淚目。接著安雅希唱出了《大魚》和《易燃易爆炸》，其充滿力量的歌聲瞬間點燃全場氣氛。

10強選手們正式亮相，引發了一陣狂潮，選手們熱情地與fans互動，拍下合照。現場還宣布fans們可透過六個平台爭取《中年好聲音3登峯之戰》入場機會，於啟德體藝館見證王者誕生，由於門票一票難求，fans們聽到此消息皆十分興奮。