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娛樂
2025-04-20 15:47:59

《中年好聲音3》10強見面會燃爆全場 音樂盛會嗨翻東港城

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《中聲3》10強選手東港城聚首一堂，與fans見面。

《中聲3》10強選手東港城聚首一堂，與fans見面。

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復活節長假的中午，將軍澳東港城迎來一場音樂盛會，無綫大熱歌唱選秀節目《中年好聲音 3(《中聲3》) 10強選手們齊聚一堂，舉行見面會，引來眾多fans到場，支持心儀歌手。

 

《中聲3》自節目播出以來，選手們競爭可謂白熱化。上周跨平台直播收視高達22.8點，吸引147萬觀眾，把大家目光都牢牢吸引住。這次見面會，10強選手包括黃博、張與辰、劉洋、占士丁丁、陳芷盈、李金凱、善玥澄、趙浚承、王鄭浚仁和曹越全數到場，場面熱鬧。

 

 

10強選手走到台下，與fans一起合照。 《中聲1》李佳獻唱《The Greatest Love of All》撐師弟妹。 《中聲2》安雅希唱出《大魚》，現場觀眾聽出耳油。

李佳 安雅希現身撐師弟妹

見面會高潮當然是師姐李佳和安雅希的登場，李佳首先為現場帶來了感人的《再找一天忘記你》和《The Greatest Love of All》，她的嗓音宛如天籟，瞬間讓人淚目。接著安雅希唱出了《大魚》和《易燃易爆炸》，其充滿力量的歌聲瞬間點燃全場氣氛。

10強選手們正式亮相，引發了一陣狂潮，選手們熱情地與fans互動，拍下合照。現場還宣布fans們可透過六個平台爭取《中年好聲音3登峯之戰》入場機會，於啟德體藝館見證王者誕生，由於門票一票難求，fans們聽到此消息皆十分興奮。

 

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(左起)王鄭浚仁、李金凱及陳芷盈，對比賽充滿信心。 大熱黃博送上《這一個夜》。 占士丁丁唱出《真的漢子》，全場掌聲雷動。

Top 6選手獻唱阿Lam金曲

之後《中聲3》的實力唱將，輪流為現場觀眾送上精彩表演，10強中最高分的6位選手，輪流演林子样(阿Lam)的經典金曲，從李金凱的《追憶》開始，隨後陳芷盈、劉洋、張與辰和占士丁丁接力，演唱《千憶個夜晚》、《男兒當自強》、《誰能明白我》和《真的漢子》。壓軸出場是「女大魔王」黃博，這位勇奪近滿分99分的選手獻唱《這一個夜》，感情澎湃的歌聲，全場掌聲雷動。

活動結束時，新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司租務部助理總經理石文傑，以及電視廣播有限公司的多位高層與李佳、安雅希及10強選手們合影留念。明天10強淘汰賽預示著比賽即將進入白熱化階段，眾嘉賓都高呼「愈來愈精彩刺激、不容錯過。」

張與辰未出道已獲fans送禮物。 劉洋獻唱《男兒當自強》，氣勢迫人。 李金凱的《追憶》，感動全場觀眾。
新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司租務部助理總經理石文傑，以及電視廣播有限公司的多位高層與李佳、安雅希及10強選手們，台上合影留念。

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