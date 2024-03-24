《中1》李泇霖將軍澳中心發布新曲 顏志恒 何博文獻唱賀成功圓夢

Benson早年曾參加泇霖舉行的歌唱比賽，大家識於微時惺惺相惜。

《中年好聲音1》(《中1》)參賽者李泇霖(Jenny)，近日圓夢推出人生中首支主打歌《梅特林克的青鳥》，更在將軍澳中心的支持下，成功舉行新歌發布會，獲不同音樂人、歌手及《中1》戰友齊來打氣。泇霖除即席獻唱新歌，又宣布「尋找青鳥的故事」企劃同步啟動。

泇霖指，音樂夢如願成真，得到很多有心人幫助，「五年前我母親離世時對自己許下承諾，要用一首歌紀錄自己的故事。」她感恩得到新歌作曲人及監製澤日生、賴映彤及詩詞，這個「音樂鐵三角」拔刀相助，才能完成人生中首支派台歌。