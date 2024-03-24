《中1》李泇霖將軍澳中心發布新曲 顏志恒 何博文獻唱賀成功圓夢

《中年好聲音1》(《中1》)參賽者李泇霖(Jenny)，近日圓夢推出人生中首支主打歌《梅特林克的青鳥》，更在將軍澳中心的支持下，成功舉行新歌發布會，獲不同音樂人、歌手及《中1》戰友齊來打氣。泇霖除即席獻唱新歌，又宣布「尋找青鳥的故事」企劃同步啟動。
泇霖指，音樂夢如願成真，得到很多有心人幫助，「五年前我母親離世時對自己許下承諾，要用一首歌紀錄自己的故事。」她感恩得到新歌作曲人及監製澤日生、賴映彤及詩詞，這個「音樂鐵三角」拔刀相助，才能完成人生中首支派台歌。
《中1》戰友唱出友誼可貴
泇霖還請來《中1》的戰友顏志恒(Benson)及何博文擔任表演嘉賓。Benson以一首結他伴奏的《今天只做一件事》為她打氣，唱出大家難能可貴的友誼，Benson說：「當年我是參加泇霖的歌唱比賽，而重拾音樂初心，今天見證她擁有自己的歌曲，替她高興，大家努力。」博文就唱出《天梯》呼應「幸福」這主題，博文稱：「好榮幸能夠擔任泇霖新歌發布會嘉賓，大家都為音樂努力，能夠推出自己的歌曲，是最幸福的事。」
感謝前輩文佩玲 莫鎮賢沿路扶持
泇霖又找來《新秀歌唱大賽》的前輩到場，包括第五屆的總冠軍文佩玲、第四屆「最佳舞台表現獎」的莫鎮賢到台上分享，泇霖稱：「兩位前輩在我的音樂路上都曾給我很大鼓勵。」文佩玲表示：「很欣賞泇霖的努力，這首歌真的不易唱，但演繹得很好，中音特別靚，很替她高興。」莫鎮賢則指：「最欣賞泇霖是她努力去實踐自己的想法，不忘初心，而且應做就去做，不要等機會來臨，要自己去爭取和創造。」