《久別重逢》鄭伊健現身謝票 導演讚Ian自然流淚

由鄭伊健、Ian陳卓賢、許恩怡合演的電影《久別重逢》，累積票房直衝900萬。昨日(12日)導演梁禮彥聯同片中3位演員現身尖沙咀謝票，過千戲票於開售後15分鐘內火速售罄。 導演梁禮彥在戲院中分享電影由構思、申請電影基金、選角，都是在疫情下進行，當中遇到不少困難，包括不能人群聚集、外景選址、隔離措施等等。導演與伊健接恰，大家都是帶着口罩戰戰兢兢地傾談。一切都是憑著導演對電影的熱誠和不放棄的信念，才能一步一步落實拍攝計劃，電影開鏡推遲3年，終於在2023年10月16日開機拍攝。

年僅20歲的許恩怡飾演少女夏文萱及Summer，並與兩大男神鄭伊健及Ian各有對手戲，在休息期間，許恩怡常常與伊健玩耍、跳舞，又不停向內斂的Ian發問問題，是片場的開心果；Ian分享拍攝時最有趣的事是演學生戲份，「由於我是就讀男校出身，並沒有女同學，戲中與Nataile飾演同學，感覺十分特別，彷彿給我一次重讀男女校的機會。」

有機推原聲專輯 提到電影中一場比較難處理的感情戲，是Ian知道爸爸有婚外情後又嬲又無奈，導演大讚Ian情緒處理很到位：「這場戲我要求只用表情去演繹，沒有多餘的對白，Ian就恰到好處地演繹了作為兒子那刻混亂的思緒，不知應該上前還是後退的心情，眼淚亦是自然流露，做得很好。」

《久別重逢》是描寫一位音樂人由少年時候抱著對音樂純粹的初心，到中年時遇到音樂創作的瓶頸。音樂人陳光榮為電影特別寫了新曲《久別重逢》，由伊健與Ian合唱。導演大爆3位演員在戲中所有唱歌環節，都是現場收音，所有自彈自唱都沒有後期製作，一take過。另外，電影插曲《Tides》是Ian首次參與電影音樂創作，他原本打算作新旋律，但想起自己demo庫中有一首旋律很配合沙灘主題，便向導演推薦，怎料導演一聽便採納了。有觀眾詢問會否發行電影原聲大碟，導演說他不排除這個可能性，但一切交由電影公司決定。