《乘風破浪》高妙思重病逝世終年69歲 好友聯絡一直沒有回音

汪曼玲在社交網分享多張昔日聚會的合照，並表示：「在2023年的8月30號，我轉發這張封面給高妙思。她就覆我這段說話『時時望前莫後退，人人莫愁無伴侶，遙遙路長萬里也未覺疲累……哈哈，乘風破浪！此劇記憶猶新，還好像是昨天的事兒！我到過許多地方，千百中國香港人都記得此劇！謝謝汪汪』」她續指因與高妙思很久不見，所以在whatsapp找她，卻一直沒有回音：「今年因為很久不見，就在whatsapp找她，一直沒有回音，他們第一期訓練班的同學聚會，她已多次沒有出現。原來，她病重了，今日兩個姐姐才發出她已經逝世的消息。高妙思，一路好走！」