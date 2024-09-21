《乘風破浪》高妙思重病逝世終年69歲 好友聯絡一直沒有回音

70年代前TVB花旦高妙思，畢業於TVB第一期藝員訓練班，曾演出過《乘風破浪》、《楚留香》、《書劍恩仇錄》等劇集，自90年代，她與老公思維移民意大利後就退出娛圈，已有多年沒公開亮相，直至近年返港，偶爾在藝訓班舊同學的聚會中出現。今日（21日）資深傳媒人汪曼玲突然在社交網公布高妙思的死訊，終年69歲。
汪曼玲在社交網分享多張昔日聚會的合照，並表示：「在2023年的8月30號，我轉發這張封面給高妙思。她就覆我這段說話『時時望前莫後退，人人莫愁無伴侶，遙遙路長萬里也未覺疲累……哈哈，乘風破浪！此劇記憶猶新，還好像是昨天的事兒！我到過許多地方，千百中國香港人都記得此劇！謝謝汪汪』」她續指因與高妙思很久不見，所以在whatsapp找她，卻一直沒有回音：「今年因為很久不見，就在whatsapp找她，一直沒有回音，他們第一期訓練班的同學聚會，她已多次沒有出現。原來，她病重了，今日兩個姐姐才發出她已經逝世的消息。高妙思，一路好走！」
去年8月，高妙思亦有現身前TVB藝人蘇淑萍的生日會，當時不少演藝圈前輩也有出席，文雪兒社交網分享合照，見除了有胡楓、羅蘭外，更有不少TVB第一期訓練班出身的藝員，當時的高妙思面容亦已略帶憔悴。