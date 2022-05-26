《乘風破浪3》現「綠茶婊」女星？ 鍾欣潼胡杏兒慘成受害者

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》） 日前（20日）播出首集，30位參賽姐姐不乏胡杏兒、薛凱琪、蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）、鄭秀妍、郭采潔及吳謹言等多位一線藝人，姐姐們嘅表演亦相繼成熱話，例如王心凌《愛你》甜美表現更令人翻出其出道嘅影片。不過，其中一名姐姐趙櫻子分享與女星們合照，就被網民質疑係「綠茶婊」，更因而登上微博熱搜。

內地演員趙櫻子曾飾演《倚天屠龍記》、《良辰好景知幾何》等內地劇集，高顏值嘅佢更被封「絕世美人專業戶」。不過就被網民發現趙櫻子與一班姐姐合照時，總係鍾意企喺其他姐姐後面，務求令自己塊面顯得細小。與胡杏兒合照時，更擺出雙手托下巴姿勢，加倍瘦面效果，令胡杏兒睇起嚟更大頭，被指充滿心機。

網民質疑趙櫻子P圖只P自己

此外，趙櫻子與阿嬌合照中，趙櫻子嘅膚色明顯比阿嬌白皙亮眼，網民覺得畫質唔同之餘，又指趙櫻子下巴尖尖，反而啱啱減肥成功嘅阿嬌帶圓潤感，被網民質疑趙櫻子P圖只P自己。

趙櫻子其後於微博上載多張原況相片(Live Photo)，疑似用作澄清自己無P圖，寫道：「靜姐對我說過一句話『喜歡你的人，你無論什麼樣子都會喜歡你，不喜歡的人，你呼吸都是錯的』，我希望那些不懂我的人可以用一點時間來了解我，我是非常耐嚼的哦哈哈」更表示相信終有一天大家會明白佢嘅眼淚和不容易：「趙櫻子或許不完美，但我在努力去獲得大家真心的讚賞。」一班粉絲都留言力撐，指趙櫻子本身就皮膚白皙同埋纖瘦，同時著趙櫻子加油。

原文刊登於Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載