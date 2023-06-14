《二百萬奪命奇案》原著作者離世享年89歲

記者彭巧蓁／綜合報道

曾獲美國普立茲小說獎、以《二百萬奪命奇案》（No Country for Old Men）和《長路》（The Road）等作品為人所知的作家戈馬克·麥卡錫（Cormac McCarthy），傳出13日於自家離世，享年89歲。

《二百萬奪命奇案》曾獲四項奧斯卡獎

他的出版社企鵝蘭登書屋宣佈了死訊，並透露戈馬克·麥卡錫是在位於新墨西哥州聖達菲市的家中自然死亡。許多fans聞訊都相當哀痛。戈馬克·麥卡錫的許多小說都是在描述美國邊境和末日世界後的暴力故事。而在現實生活中，據說他是一個非常注重隱私的人。同為作家的史蒂芬金（Stephen Edwin King）稱讚戈馬克·麥卡錫「可能是我這個時代最偉大的美國小說家」，並在twitter上寫道：「戈馬克·麥卡錫創作了很多優秀的作品，我為他的逝世感到悲痛。」

而戈馬克·麥卡錫的英國出版商潘·麥克米倫 (Pan Macmillan) 則將描述他是「世界上最具影響力和知名度的作家之一。」他2005年的著作《二百萬奪命奇案》內容描述德州沙漠偏遠地區因為毒品交易失誤而引發的一連串意外。之後被改編搬上大銀幕，由查維爾·巴頓(Javier Bardem)、湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones）以及佐斯布連（Josh Brolin）等人主演。這部同名電影贏得四項奧斯卡獎，包括最佳影片。而2006年出版的《長路》是麥卡錫的第10部小說，講述了一對父子在世界末日後艱難求生的美國之旅。並於次年獲得了享有盛譽的普立茲小說獎。

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