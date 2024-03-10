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娛樂
2024-03-10 17:16:46

《亞洲超星團》九子獲曾志偉賜名LOONG 9 網民留言恥笑 無綫FB小編點回應？

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LOONG 9

LOONG 9出道！個名真係先聲奪人！

TVB與優酷合辦的綜藝選秀節目《亞洲超星團》昨日(9)在澳門舉行「成團之夜」，曾志偉宣布團名為「LOONG 9」(9為英文發音)，隨即引來大家熱烈討論，更很快衍生出「龍九」、「燶奶」、「聾狗」、「窿奶」、「弄乃」。

LOONG 9

LOONG 9令人想起陳法蓉「龍九」一角。

TVB的facebook專頁上載志偉宣布隊名的片段，引來不少人留言，當中最多人表示：「一聽到個名就想笑」、「以為佢講粗口」、「Super Tiger個名原來改得好」、「以為講緊泰」。TVB的小編亦非常有趣，留言回應︰「最緊要大家開心，Super！」、「有無啲睇緊獎門人嘅FEEL」、「最緊要吸引到妳注」。

此外，LOONG 9的諧音為「龍九」，因此不少人想起電影《賭俠》中由陳法蓉飾演的「龍九」。片中劉德華問她有沒有英文名，「龍九」便答他「Kowloon」。有網民貼上劇照，問LOONG 9中譯音是不是龍九，TVB小編表示︰「如果你非要翻譯成中文的話……

冼靖峰︰只係一個title

LOONG 9成員冼靖峰被問及對團名的看法，他說︰「呢個名係代表我哋9個人，龍喺12生肖入面好有意思，我會覺得好多時係……群……群龍之眾，希望呢個名喻意每個人又好，一個團又好，好似龍咁騰龍飛躍。我哋冇諗太多，名只係一個title，做好每個舞台，觀眾一定睇得出！」

LOONG 9

冼靖峰因為《亞洲超星團》在大陸人氣提升。

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