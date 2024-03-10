《亞洲超星團》九子獲曾志偉賜名LOONG 9 網民留言恥笑 無綫FB小編點回應？

TVB與優酷合辦的綜藝選秀節目《亞洲超星團》昨日(9日)在澳門舉行「成團之夜」，曾志偉宣布團名為「LOONG 9」(9為英文發音)，隨即引來大家熱烈討論，更很快衍生出「龍九」、「燶奶」、「聾狗」、「窿奶」、「弄乃」。

TVB的facebook專頁上載志偉宣布隊名的片段，引來不少人留言，當中最多人表示：「一聽到個名就想笑」、「以為佢講粗口」、「Super Tiger個名原來改得好好」、「以為講緊泰文」。TVB的小編亦非常有趣，留言回應︰「最緊要大家開心，Super！」、「有無啲睇緊獎門人嘅FEEL」、「最緊要吸引到妳注意」。

此外，LOONG 9的諧音為「龍九」，因此不少人想起電影《賭俠》中由陳法蓉飾演的「龍九」。片中劉德華問她有沒有英文名，「龍九」便答他「Kowloon」。有網民貼上劇照，問LOONG 9中譯音是不是龍九，TVB小編表示︰「如果你非要翻譯成中文的話……」