「亞視一姐」薛影儀公開力數經理人林寶玉 迫她出席黑社會活動兼脾氣差

「亞視一姐」薛影儀近來傳因誤交「損友」黃榕而得罪公司被雪藏，阿儀為此兩度於社交網發文澄清，強調她沒有交損友，黃榕心地善良沒有帶壞她，是她的好朋友。而阿儀經理人林寶玉則表示：「如藝人沒工作都應該要休息，沒有雪不雪藏。沒工作就在家休息，沒有說懲罰。」昨晚，阿儀再以長文大讚黄榕好人，並公開力數經理人林寶玉脾氣差，更迫她出席黑社會活動。
阿儀再次表示認識黃榕兩年，認為自己沒有誤交損友，她寫道：「我都已經講左好多次，我冇誤交損友，黄榕係冇帶壞我，同埋冇利用我，但係好好人，但有時有活動會通知我哋，有免費野會搵我，但對其他人都好好，有時就下我哋，有野預埋我哋。」
她續指公司嬲黃榕可能因為舊年電單車案：「我之前都講過舊年電單車果單案都已經過左去好耐呀 ！當時係我叫佢拍片呀！果架係兒童電動車，果陣時出事黃榕都有問候過我，要唔要佢幫手。」
力撐黃榕脾氣好過林寶玉
接著阿儀更大膽公開力數經理人林寶玉脾氣差，並帶她到黑社會活動：「其實之前寶玉嬲左我，因為我之前講佢壞話，又講佢是非，我話寶玉佢性格、脾氣、行為唔好，我又爆佢前年推蛋糕黑社會又係佢帶我去，話比高層知，所以佢就嬲左我，又話黃榕好人過寶玉」有網民留言表示：「本來我都唔知寶玉咁衰，我而家知道」阿儀即回覆謂：「黃榕d脾氣起碼好過寶玉呀！」，並繼續大爆：「黃榕起碼好人過佢，阿榕有時有活動通知我，有免費野會揾我，而寶玉佢有活動唔會通知我。」