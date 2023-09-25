「亞視一姐」薛影儀公開力數經理人林寶玉 迫她出席黑社會活動兼脾氣差

「亞視一姐」薛影儀近來傳因誤交「損友」黃榕而得罪公司被雪藏，阿儀為此兩度於社交網發文澄清，強調她沒有交損友，黃榕心地善良沒有帶壞她，是她的好朋友。而阿儀經理人林寶玉則表示：「如藝人沒工作都應該要休息，沒有雪不雪藏。沒工作就在家休息，沒有說懲罰。」昨晚，阿儀再以長文大讚黄榕好人，並公開力數經理人林寶玉脾氣差，更迫她出席黑社會活動。

阿儀再次表示認識黃榕兩年，認為自己沒有誤交損友，她寫道：「我都已經講左好多次，我冇誤交損友，黄榕係冇帶壞我，同埋冇利用我，但係好好人，但有時有活動會通知我哋，有免費野會搵我，但對其他人都好好，有時就下我哋，有野預埋我哋。」

她續指公司嬲黃榕可能因為舊年電單車案：「我之前都講過舊年電單車果單案都已經過左去好耐呀 ！當時係我叫佢拍片呀！果架係兒童電動車，果陣時出事黃榕都有問候過我，要唔要佢幫手。」