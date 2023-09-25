熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-09-25 18:40:27

「亞視一姐」薛影儀公開力數經理人林寶玉 迫她出席黑社會活動兼脾氣差

分享：
「亞視一姐」薛影儀公開力數經理人林寶玉。

「亞視一姐」薛影儀公開力數經理人林寶玉。

「亞視一姐」薛影儀近來傳因誤交「損友」黃榕而得罪公司被雪藏，阿儀為此兩度於社交網發文澄清，強調她沒有交損友，黃榕心地善良沒有帶壞她，是她的好朋友。而阿儀經理人林寶玉則表示：「如藝人沒工作都應該要休息，沒有雪不雪藏。沒工作就在家休息，沒有說懲罰。」昨晚，阿儀再以長文大讚黄榕好人，並公開力數經理人林寶玉脾氣差，更迫她出席黑社會活動。

阿儀再次表示認識黃榕兩年，認為自己沒有誤交損友，她寫道：「我都已經講左好多次，我冇誤交損友，黄榕係冇帶壞我，同埋冇利用我，但係好好人，但有時有活動會通知我哋，有免費野會搵我，但對其他人都好好，有時就下我哋，有野預埋我哋。」

她續指公司嬲黃榕可能因為舊年電單車案：「我之前都講過舊年電單車果單案都已經過左去好耐呀 ！當時係我叫佢拍片呀！果架係兒童電動車，果陣時出事黃榕都有問候過我，要唔要佢幫手。」

Ad Block
阿儀再以長文大讚黄榕好人，並公開力數經理人林寶玉脾氣差，更迫她出席黑社會活動。 阿儀於2021年獲邀出席社團生日會，並負責推蛋糕進場賀壽。

力撐黃榕脾氣好過林寶玉

接著阿儀更大膽公開力數經理人林寶玉脾氣差，並帶她到黑社會活動：「其實之前寶玉嬲左我，因為我之前講佢壞話，又講佢是非，我話寶玉佢性格、脾氣、行為唔好，我又爆佢前年推蛋糕黑社會又係佢帶我去，話比高層知，所以佢就嬲左我，又話黃榕好人過寶玉」有網民留言表示：「本來我都唔知寶玉咁衰，我而家知道」阿儀即回覆謂：「黃榕d脾氣起碼好過寶玉呀！」，並繼續大爆：「黃榕起碼好人過佢，阿榕有時有活動通知我，有免費野會揾我，而寶玉佢有活動唔會通知我。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受