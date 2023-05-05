「亞視一姐」阿儀公開5大擇偶條件　年近40認有人追但唔恨拍拖

39歲「亞視一姐」薛影儀（阿儀）昨日（4日）出席「愛情對對碰」麻雀速配活動記者會，阿儀於林寶堅尼下車時，獲大會安排外籍靚仔Sam獻花，不過阿儀就無咩反應，而佢亦即場簽署協議書參加5月20日舉行嘅麻雀速配活動，屆時將會有幾百個單身貴族畀阿儀慢慢揀。

曾坦承未拍過拖

阿儀2021年坦承未拍過拖；事隔兩年，被問到戀愛次數及係咪A0，佢就拒絕回應，只係話係秘密。

於活動上，阿儀就公開5大擇偶條件，包括金融才俊、溫柔體貼、專一、長髮，以及送太陽花，因為佢覺得送玫瑰花太普通。阿儀亦表示入行後有人追，但自己就覺得佢哋唔係真心，無理嗰啲人；又強調唔恨拍拖︰「我不需要找白馬王子﹗拍拖要花錢，我想要自由，寧願專注工作，掙很多錢。」