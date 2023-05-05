「亞視一姐」阿儀公開5大擇偶條件　年近40認有人追但唔恨拍拖

39歲「亞視一姐」薛影儀（阿儀）昨日（4日）出席「愛情對對碰」麻雀速配活動記者會，阿儀於林寶堅尼下車時，獲大會安排外籍靚仔Sam獻花，不過阿儀就無咩反應，而佢亦即場簽署協議書參加5月20日舉行嘅麻雀速配活動，屆時將會有幾百個單身貴族畀阿儀慢慢揀。
曾坦承未拍過拖
阿儀2021年坦承未拍過拖；事隔兩年，被問到戀愛次數及係咪A0，佢就拒絕回應，只係話係秘密。
於活動上，阿儀就公開5大擇偶條件，包括金融才俊、溫柔體貼、專一、長髮，以及送太陽花，因為佢覺得送玫瑰花太普通。阿儀亦表示入行後有人追，但自己就覺得佢哋唔係真心，無理嗰啲人；又強調唔恨拍拖︰「我不需要找白馬王子﹗拍拖要花錢，我想要自由，寧願專注工作，掙很多錢。」
同場嘅李蘊就認為阿儀口不對心，因為人人都會想有人愛錫，又指其實阿儀打扮下已經OK：「每個人鍾意嘅嘢唔同，總有人鍾意。」阿儀大讚李蘊好瘦，更向佢請教減肥貼士，李蘊表示自己生小朋友嗰陣最肥，但餵人奶就會好快瘦，笑指阿儀不妨一試，阿儀隨即耍手擰頭。
《一加一等於阿儀》累積140萬點擊
阿儀啱啱喺2號過咗39歲生日，表示與親戚食飯及與朋友開派對慶祝，仲打扮成選美冠軍繞場一周，而生日願望就係希望開心、努力上進、掙更多錢，透露即將於5月8日及9日前往馬來西亞工作。而阿儀出道歌曲《一加一等於阿儀》MV由4月5日上架至今已累積140萬點擊，反應熱烈；阿儀將食住個勢於6月份推出有關爸爸主題嘅新歌。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈