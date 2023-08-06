「亞視一姐」阿儀飛台灣監場師妹練歌　與羅志祥近身合照一貫零反應

今次由亞洲心動娛樂（AMM）主席賴彩雲拉大隊到台灣工作，眾人先欣賞「2023羅志祥演唱會EVOLUTION台北站」小巨蛋演唱會，全場氣氛熾熱，經理人林寶玉在旁拍低阿儀睇騷的表情。雖然演唱會進行得如火如荼，加上羅志祥唱出自己的人氣歌《戀愛達人》，但阿儀一貫目無表情，看來即使她內心多興奮，依然可以維持自己的形象。

「亞洲心動娛樂一姐」阿儀（薛影儀）今年很多搞作，除了出兩首單曲之外，更在社交平台宣布「戀愛中」，令一眾粉絲相當雀躍。不過阿儀並沒有因為「戀愛腦」而放棄工作，日前原來飛到台灣進行拍攝，更順道觀賞羅志祥的演唱會。

除了睇騷，阿儀亦為AMM舉辦的選秀節目（香港區）做評審，過程選了幾位參賽者的表演片段給阿儀看，她看畢後簡易點評了「OK嘅」，看來對參賽者還是感到滿意的。

經理人：難得阿儀會說OK

而且看來阿儀對別人的要求是頗高的，因為林寶玉指很難得阿儀會說OK，絕對不是一個鬆手的人，頗有導師的風範。不過阿儀指自己太累，因為為了去台灣睇騷導致昨晚睡得太少，為工作夠拼搏！節目還有羅志祥師兄金志遙做導師，他現在是AMM台灣區總經理，亦曾在AMM綜藝節目《今天失眠了》擔任主持人。

阿儀今次與一眾心動女孩回到台灣，當然要探班她們的訓練過程，心動女孩在錄音室內用廣東話唱出經典金曲《喜歡你》，發音咬字都尚算清楚，而已經出過兩首單曲的師姐阿儀則在門外監場，看她聽得非常入神，看來都滿意師妹們的表現。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈