《人工殺姬》拍情色版番外篇SOULM8TE 開拓殺姬宇宙

呢2年荷里活片廠「買大開細」，大片高開低收埋單僅僅熟，股東好大鑊。所以除咗唔怪得佢地係咁玩翻拍開續集，仲有個新玩法叫Expand the Universe，即係由副線角色開拍分支故事片。廿幾年前《古惑仔情義篇之洪興十三妹》咪就係Expand the古惑仔 Universe囉。

Photo Credit: Universal Pictures

今日睇到美媒報導，開拍《人工殺姬》(M3GAN）嘅公司宣布開拍「殺姬universe」新片SOULM8TE，並形容套戲係「90年代情色驚慄片」，預計喺2026年元旦翌日上畫，而故事會由《恐懼鬥室》溫子仁有份創作。SOULM8TE講一名鰥夫以人工智能機械人填補喪妻後嘅心靈空虛，但係佢嘗試投放真感情，結果令機械人變成攞命嘅伴侶。睇完故事都可以想像到，比起設定為細路女人工友伴嘅M3GAN，SOULM8TE應該會有人工色香味場面，走成人向路線，條橋相當聰明。

Photo Credit: Geoffrey Short/Universal Pictures