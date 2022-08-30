「仙氣女神」伍樂怡消失幕前半年 現身加拿大晒滑溜玉背 家底豐厚擁兩盤創業生意

現年29歲嘅伍樂怡（Kelly），喺2017年參選港姐時大熱倒灶，佢加入TVB後機會不絕，獲得唔少演出機會，今年憑《青春不要臉》中飾演電視台花旦「妍妹」姜之妍，完美還原小龍女，獲網民大讚有仙氣，人氣急升。正值上位階段嘅Kelly，近期偏偏消失於幕前，仲返回加拿大。

突然消失於幕前嘅伍樂怡，返回加拿大後不時喺社交網站上載生活照，除咗與網民分享生活點滴之外，亦不忘大哂靚樣及玲瓏浮凸嘅fit爆身形，好似日前佢就上載一張晒滑溜玉背嘅照片，吸引唔少網民留言大讚佢好靚同好fit。