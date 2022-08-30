「仙氣女神」伍樂怡消失幕前半年 現身加拿大晒滑溜玉背 家底豐厚擁兩盤創業生意

現年29歲嘅伍樂怡（Kelly），喺2017年參選港姐時大熱倒灶，佢加入TVB後機會不絕，獲得唔少演出機會，今年憑《青春不要臉》中飾演電視台花旦「妍妹」姜之妍，完美還原小龍女，獲網民大讚有仙氣，人氣急升。正值上位階段嘅Kelly，近期偏偏消失於幕前，仲返回加拿大。
突然消失於幕前嘅伍樂怡，返回加拿大後不時喺社交網站上載生活照，除咗與網民分享生活點滴之外，亦不忘大哂靚樣及玲瓏浮凸嘅fit爆身形，好似日前佢就上載一張晒滑溜玉背嘅照片，吸引唔少網民留言大讚佢好靚同好fit。
即睇伍樂怡相片
參選港姐被譽為「仙氣女神」
伍樂怡喺大學畢業後由加拿大回流返香港，2017年參選港姐，外貌及身材都非常出眾，被視為大熱人選，可惜五強止步，落敗嘅Kelly被選為「民選冠軍」。佢喺入行後機會不絕，當中憑《3日2夜》被網民捧為「仙氣女神」。除咗綜藝節目之外，佢喺拍劇方面嘅戲份亦越嚟越多，例如《廉政行動2019》、《星空下的仁醫》、《金宵大廈2》及《青春不要臉》等等，佢喺《青春不要臉》中飾演姜之妍，網民睇過佢演出後都紛紛大讚佢有仙氣及演技到位，絕對上位在望！
家庭背景唔簡單
有樣有身材嘅伍樂怡，原來家庭背景唔簡單！加拿大出世嘅Kelly，爸爸同哥哥喺內地從事女性內衣營銷生意，產品唔止喺內地銷售，更遠銷至世界各地。另外，非常有生意頭腦嘅佢，前年榮升老闆娘，首先開設網店賣自家運動服裝品牌，上年再投資6位數搞貝果品牌，半年內已經成功由網店做到有實體限定店，成功相當唔錯。至於感情方面，伍樂怡被踢爆與經營家族生意嘅富二代Fred拍拖，感情穩定。
原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載