憑《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)走紅的男星艾美漢默(Armie Hammer),於兩年前涉及性虐待等醜聞,事業即時跌入低谷,太太更帶同子女離婚。今日他首度開腔回應事件,以及表示自己在協助下已康復。艾美接受《Air Mail》訪問時否認有任何犯罪行為,但承認做過情感虐待及對人不善的行為。並感謝男星羅拔唐尼(Robert Downey Jr.),讓他接受金錢及精神治療的幫助。