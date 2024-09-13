企業強人｜姜大衛講足3頁對白零NG 公開多謝吳子沖俾意見

由陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯、姜大衛等主演的《企業強人》將於下周一(16日)播出。劇集主軸是物流業，全程實景拍攝、無論大型集運倉、抑或走在前線的送貨綿羊仔，均由內地大型物流公司協力提供。昨日(12日)一眾演員在將軍澳酒店舉行記招為劇集宣傳。監製羅永賢同編劇黃偉強在會上提到構思時，心中已經有人選，並按著他們的特性去描寫。

陳豪、譚俊彥這對「企業雙雄」，不但在劇中要不停過招，還要跟「老狐狸」姜大衛鬥智鬥力。他們在活動上大讚姜大衛連讀3頁紙對白可以零NG，姜大衛直認自己是奸角，但只在生意上，劇中在家則是一名好父親，並謂自己奸也是為了兒子。至於扮演姜大衛兒子之一的吳子沖就表示會跟姜大衛不時父子檔，並謂姜大衛鏡頭下很照顧後輩。姜大衛稱其中一場演講的戲，在埋位前總感覺角色欠了些甚麼，於是問吳子沖有何建議，聽罷依照對方的提議演出，感覺非常好，大讚吳子沖是位非常好的演員。