企業強人｜姜大衛講足3頁對白零NG 公開多謝吳子沖俾意見

由陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯、姜大衛等主演的《企業強人》將於下周一(16日)播出。劇集主軸是物流業，全程實景拍攝、無論大型集運倉、抑或走在前線的送貨綿羊仔，均由內地大型物流公司協力提供。昨日(12日)一眾演員在將軍澳酒店舉行記招為劇集宣傳。監製羅永賢同編劇黃偉強在會上提到構思時，心中已經有人選，並按著他們的特性去描寫。
陳豪、譚俊彥這對「企業雙雄」，不但在劇中要不停過招，還要跟「老狐狸」姜大衛鬥智鬥力。他們在活動上大讚姜大衛連讀3頁紙對白可以零NG，姜大衛直認自己是奸角，但只在生意上，劇中在家則是一名好父親，並謂自己奸也是為了兒子。至於扮演姜大衛兒子之一的吳子沖就表示會跟姜大衛不時父子檔，並謂姜大衛鏡頭下很照顧後輩。姜大衛稱其中一場演講的戲，在埋位前總感覺角色欠了些甚麼，於是問吳子沖有何建議，聽罷依照對方的提議演出，感覺非常好，大讚吳子沖是位非常好的演員。
吳子沖在台下接受訪問時表示當日拍攝時，姜大衛問「阿仔，一陣場戲我想咁做，你覺得點好，之後我話唔識答，佢再講咗3個方法，仲解釋3個方法，我就好謙卑話揀第一個方法。其實佢三個方法去演都啱，但係邊一個方法可以令個演員舒服啲，就揀嗰個方法，就可以去得盡啲！」他表示姜大衛在劇中是為了家庭及子女爭取最大利益，其實是名好爸爸。
他表示今次能跟到不同前輩學習，感到很開心，自己不敢多想表現能否引人注意到。提到他今年有不少作品播出，現時也在忙於拍攝，機會甚多，可望在年尾角逐部份獎項，他表示自己能有提名已很開心，因為可以在場刊見到自己的名字，現階段不敢多想太多。他稱今年接的角色都有不同，正、反兩派都有，坦言拍完之後，沒有看過自己的作品，因為相信團隊專業的判斷。