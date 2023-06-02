伍樂怡無預警宣布退出娛樂圈　專注打理自家品牌進駐內地市場

現年30歲的伍樂怡（Kelly）2017年參選港姐，雖然最終大熱倒灶三甲不入，但因深受觀眾喜愛而被封為「民選港姐」。Kelly其後簽約TVB成為旗下藝人，近年備受力捧，去年更首次於《青春不要臉》擔正，可惜日前Kelly在無預警下突然於社交平台發文宣布退出幕前！

她以「開心到模糊」為題，表示自己已不再從事幕前工作，未來將擺更多時間在自家生意上：「今天我要悄悄地跟大家說，大家以後在電視會不怎樣見到我了，我現在已經不在做幕前的工作了。但還是很感謝一直喜歡我的你們，以後會多多的看到我在這裏分享更多自己的生活和文字。」

Kelly感謝大家仍記得她所演過的角色，同時表示淡出娛樂前後可隨心所欲，自由地做自己想做的事情，包括自家生意、上班工作、旅行，還有更多時間和機會跟朋友聚在一起等，並謂：「總括來說就是更自由自在可以控制自己的時間，也許這是我比較嚮往的生活罷了。現在很享受著每天的忙碌，開心地努力拼搏的想方法做好我的生意，也希望將來有一天能把我的品牌也帶到內地與你們分享。這也是我的目標所以然後我再次開始了用小紅書，卻發現了你們，給我的留言都很真誠窩心。好啦，我說完了哈哈。」Kelly家境富裕，家族經營內衣生意，有指每年營業額約500萬美元（約3,900萬港元）。2019年Kelly 投資六位數開設運動服裝品牌，去年又開bagel網店，瓣數多多。