余德丞突然宣布離巢結束8年賓主關係 對TVB處理昏迷事件耿耿於懷

現年32歲的余德丞（Dickson），加入TVB八年，早前在劇集《青春不要臉》首當男一，表現大獲好評 。今日凌晨，他突然在社交網自爆離巢，寫道：「結束是另一種開始，離開是另一種遇見。從此，隨心而行#約滿#自由身 #Byebye」他更在其YouTube 頻道上載了一條13分鐘的影片，細說離開TVB 的心情，更大爆公司有一件事一直令他耿耿於懷。

離巢無悔

片中，在TVB 最後一天的Dickson，拍攝著清理儲物櫃的情況，當儲物櫃清空一刻時，Dickson 似乎有點感慨，他坦言：「其實都啲傷感，但舊嘅唔去新嘅又點會嚟。」其後又講及這些年來曾參與過的節目類型，包括主持體育節目；他又提到八年來沒有令他後悔的事，因為他都盡心盡力去做，但唯獨2018年踢足球而導致昏迷入院的事件，公司未能澄清點燈續命傳聞一事耿耿於懷。

他說：「當時有個人出嚟話我阿媽去跪佢幫我免費點燈續命，但根本我同媽咪唔識呢個人，我哋識嘅人都冇人去搵過佢，我當時好想企出嚟，但公司認為最好嘅回應就係唔回應，最後更只係叫我答：『多謝關心，我沒有回應。』」

他再續指：「我唔明點解要咁，係啱就啱；係錯就錯，但而家咁回應，咪令其他人更多揣測，有冇諗過咁嘅決定會有影響，仲會伸延落去，以後人哋諗起我都諗起呢件事。我自己做呢行冇所謂，但我媽咪出到去人哋會點諗佢，咁係傷害一個唔係呢行嘅人。到而家我仲可以坐喺度，好多人就覺得係因為我媽咪去點燈續命。」最後，Dickson謂這條片就是他的履歷表，笑言大家有甚麼合適工作可以隨時聯絡他。