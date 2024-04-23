《傾城》原唱許美靜南京音樂會門票最貴逾千元 僅唱半個鐘 觀眾叫回水 官方調查

早前TVB劇集《婚後事》使用新加坡歌手許美靜原唱的《傾城》做插曲。90年代赴香港發展大受歡迎的許美靜，近年重返大舞台，早前更到南京舉行「見面音樂會」，最高票價去到1,280元人民幣（約1384.5港元），拍得住香港紅館演唱會頂級票價。但有觀眾表示，許美靜只唱半小時，音樂會大部份時間同歌迷傾偈互動，甚至將部份經典歌曲由樂隊代唱，引發觀眾不滿，紛紛要求退票，官方已介入調查。

許美靜經理人︰要求退款是發夢

根據報道，有觀眾投訴過後，許美靜經理人不肯回水之餘，更加指要求退款是「發夢」。據知，負責演出事宜的南京文旅局已經展開調查，而許美靜將於下月於武漢舉行另一場「見面音樂會」。

今年49歲的許美靜，1994年推出首張國語專輯出道，其後於台灣走紅，成名作有《遺憾》、《鐵窗》及《城裡的月光》等。1997年許美靜在香港推出精選輯《靜聽精彩13首》，銷量超過20萬張，碟內2首粵語主打歌《明知故犯》及《傾城》都大受歡迎。但許於2000年推出國語專輯後神隱，當時有傳佢精神受困擾，而且被指同音樂監製陳佳明傳出緋聞。