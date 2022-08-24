「億萬駙馬」伍富橋五千尺豪宅再曝光 買公仔要3位工人姐姐幫手開箱

伍富橋（Alvin）喺今年大年初一高調公開戀情，承認與曾經任職TVB幕後嘅富家千金梁兆楹（Shirley）相戀，去到5月二人更拉埋天窗，齊住5千呎西貢相思灣豪宅，伍富橋榮升「億萬駙馬」。

伍富橋早前接受媒體訪問時就話與拍拖半年嘅Shirley係抱住結婚為目標先交往，指Shirley之前喺TVB做幕後，喺朋友聚會認識對方。據悉，Shirley爸爸從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻將館，身家以億計算；Shirley亦係一名學霸，曾赴英國Lancaster University修讀犯罪學，並於UCL取得打擊有組織犯罪和恐怖主義碩士學位，返港後曾修讀法律碩士課程。至於，喺TVB擔任幕後撰稿員時，曾負責娛樂新聞台及旅遊節目《3日2夜》，亦試過借用相思灣逾五千尺豪宅俾伍富橋做媒體訪問之用，不過有指佢入TVB只係為賺取工作經驗。

豪宅有三層高

伍富橋喺婚前不時到訪豪宅，亦曾試過上載喺豪宅大廳唱K嘅短片；之後佢亦上載過大禮嘅照片，令豪華嘅豪宅曝光。佢榮升「億萬駙馬」後，不時喺社交網站上載照片及影片與網民分享生活點滴，早前佢就分享喺獨立屋外練習籃球，當時已經見到豪宅有三層高，極具氣派。

近日，Shirley一次過購買3隻全世界最熱賣嘅熊公仔，而每隻熊公仔已經炒價高達過萬。Shirley就拍低開箱過程，因而令大廳曝光。片中所見，今次嘅開箱要出動三位工人姐姐幫手，而Alvin亦有企喺旁邊幫忙，不過就被老婆Shirley笑話佢「個眼神好似有意見」，而伍富橋亦有喺Story回覆：「我冇呀，我冇喎！」

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