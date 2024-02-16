「億萬駙馬」伍富橋老婆遭網民批評 爆粗反擊：佢X得落佢本事

她又指二人與其他夫妻生活一樣：「我們也跟一般夫婦一樣，會爭吵會磨合，也會為未來擔憂，柴米油鹽，跟所有人沒有不同。我想我先生在你們某些人心目中一定是特別的出眾吧，不然你們也不會因為他娶了你們口中這樣的一個太太，而為他心有不甘。為此，我還是要謝謝你們對他的認可的。畢竟，要覺得一個人配不起另一方，就是對那一方的肯定。」Shirley續指自己不會是一個很差的妻子：「我不是一個出眾的妻子，但也一定不會是一個很差的另一半。起碼對於這點我還是有信心的。不是我特別有自信，而是我不覺得作為一個不偷不搶，不做壞事的正常人類，會有任何理由不配擁有愛人及被愛的權利及自由。我只是一個人的另一半，並不是你們所有人的老婆，所以不要用你們的那把尺來衡量我的婚姻。」Shirley更指自己不是公眾人物，所以毫無顧忌公開分享感受：「我的另一半因為他的職業，可能有很多時候不能發表他的意見，開心不開心，也不能盡訴，我起初也跟他一樣，覺得還是不要影響他吧，但其實仔細想想，我又不是什麼公眾人物，不為人師表，也不是什麼紳士，我的社交帳號純屬個人分享，所以最後我想發表的是人無完人，看人先看己，稱人也稱己，講到尾就係」她最後爆seed 以一句結尾：「佢X得落佢本事，你恨唔X到咁多，完。」網民都紛紛留言表示：「非常霸氣」、但亦有人表示最尾一句有點激進。