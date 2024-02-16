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娛樂
2024-02-16 16:45:30

「億萬駙馬」伍富橋老婆遭網民批評 爆粗反擊：佢X得落佢本事

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「億萬駙馬」伍富橋老婆爆粗反擊網民批評：佢X得落佢本事

伍富橋太太日前上節目，被網民批評外表及身形。

現年29歲「億萬駙馬」伍富橋，與富家女老婆梁兆楹（Shirley）愛得甜蜜，不時在社交網放閃，日前兩夫妻齊齊現身J2推出的全新風水命理節目《2024 開運救兵》，其5000呎大屋亦相繼曝光；不過節目出街後，卻惹起網民討論，除批評Shirley 外貌與身型，又指伍富橋「食軟飯」，更有人拎伍富橋的舊愛林穎彤（Bella）來比較。Shirley 昨晚便在社交網發千字文爆粗反擊網民！ 

Shirley千字文爆粗反擊網民批評。 網民又指Shirley上鏡與IG的照片大不同。

Shirley表示：「兩個人能走到一起，必定是有原因的，可能是因為累了想安定下來，可能是因為互相利用，當然也一定有真愛。但是無論當中原因是什麼，那也歸根究底是兩個人的事，旁人就不必參與了吧。每個人都有他自己的選擇，尊重人也是尊重自己。」 

她又指二人與其他夫妻生活一樣：「我們也跟一般夫婦一樣，會爭吵會磨合，也會為未來擔憂，柴米油鹽，跟所有人沒有不同。我想我先生在你們某些人心目中一定是特別的出眾吧，不然你們也不會因為他娶了你們口中這樣的一個太太，而為他心有不甘。為此，我還是要謝謝你們對他的認可的。畢竟，要覺得一個人配不起另一方，就是對那一方的肯定。」Shirley續指自己不會是一個很差的妻子：「我不是一個出眾的妻子，但也一定不會是一個很差的另一半。起碼對於這點我還是有信心的。不是我特別有自信，而是我不覺得作為一個不偷不搶，不做壞事的正常人類，會有任何理由不配擁有愛人及被愛的權利及自由。我只是一個人的另一半，並不是你們所有人的老婆，所以不要用你們的那把尺來衡量我的婚姻。」Shirley更指自己不是公眾人物，所以毫無顧忌公開分享感受：「我的另一半因為他的職業，可能有很多時候不能發表他的意見，開心不開心，也不能盡訴，我起初也跟他一樣，覺得還是不要影響他吧，但其實仔細想想，我又不是什麼公眾人物，不為人師表，也不是什麼紳士，我的社交帳號純屬個人分享，所以最後我想發表的是人無完人，看人先看己，稱人也稱己，講到尾就係」她最後爆seed 以一句結尾：「佢X得落佢本事，你恨唔X到咁多，完。」網民都紛紛留言表示：「非常霸氣」、但亦有人表示最尾一句有點激進。

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Shirley未幾再貼出一張開心自拍照表示：「睇完上一個post嘅朋友，唔撚使問我有冇事，我打呢篇嘢嘅時候好X平靜，我只係做返我自己」又分享一張遮住面頰的照片，自嘲：「咁樣塊面係最瘦㗎。」

Shirley千字文爆粗反擊網民批評。 Shirley 未幾再貼出一張開心自拍照，表示:「我只係做返我自己」。 Shirley自嘲：「咁樣塊面係最瘦㗎。」
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