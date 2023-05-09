「億萬駙馬」伍富橋與老婆結婚一周年 Shirley撰千字文放閃獲網民祝福

伍富橋（Alvin）去年白色情人節曬出與富貴女友梁兆楹（Shirley）求婚成功嘅照片，更於同年5月拉埋天窗。據悉Shirley曾經喺TVB擔任幕後撰稿員，父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻將館，身家以億計算，婚後齊住5千呎西貢相思灣豪宅，伍富橋榮升「億萬駙馬」。唔經唔覺佢哋已經結婚一周年，伍富橋趁住結婚周年紀念日推出新歌《很多很多份之一》，MV亦已經喺噚晚（8日）首播，作為禮物送俾太太，真係好浪漫呀！ 喺呢個特別嘅日子，除咗伍富橋推出新歌《很多很多份之一》送俾太太之外，Shirley亦喺噚晚喺IG撰千字文放閃，而長文一共有五大段，每一段都以《很多很多份之一》歌詞作為開頭。喺第一段Shirley就表示佢哋結婚當日好多嘢都好倉猝，倉猝到被好多人懷疑係咪有咗BB，同時身邊亦有唔少人問點解會嫁俾伍富橋，而Shirley就覺得係timing同埋二人相處非常舒服。

直認婚後崩潰爆喊 之後，Shirley話由於疫情嘅關係，婚禮一切從簡：「我突然覺得有啲唔想擺酒，唔知係心有靈犀定係點，我老公突然同我講，而家就好想結，不如簽咗紙先，之後先補擺酒好無，當時我覺得，哇！ 正呀！ 好浪漫呀！ 於是我哋就係最有衝勁嗰刻，打電話俾師傅擇左最近嘅吉日，簽咗紙無華麗佈置，冇白色婚紗，冇裙褂，係至親同一班一定要請佢哋如果唔係會嬲我一世然後突然發癲嘅朋友見證底下，正式成為夫婦。」 Shirley直認婚後起初曾試過崩潰爆喊，因為覺得好唔甘心同覺得好唔公平，不過好快佢就學識放開：「因為我發覺無論我做得幾好，或者你努力幾認真，要講嘅人都係會搵到嘢去講，所謂雞蛋裏挑骨頭，搵唔到骨頭嘅就會話隻蛋係臭嘅，更何況我哋嘅婚姻唔需要旁人去認同，只要我哋兩個問心無愧就可以。 講真我連嫁俾你都夠膽，我仲有咩好怕？」