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娛樂
2023-06-20 14:33:25

《全個世界都有電話》周國賢演繹導演親身經歷 預告電影暗藏彩蛋

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《全個世界都有電話》由周國賢、韋羅莎和陳湛文3位好戲之人主演。

《全個世界都有電話》由周國賢、韋羅莎和陳湛文3位好戲之人主演。

由周國賢、韋羅莎和陳湛文主演、黃浩然執導的電影《全個世界都有電話》先後入圍25屆台北電影節及第22屆紐約亞洲電影節，電影將於端午節(22日)舉行全港首創的「試映場＋音樂會」跨界別形式電影發布會，屆時觀眾可於黃昏看率先在戲院觀賞電影，繼而晚上於九展Star Hall欣賞音樂會，主唱電影主題曲的周國賢、特地從台灣來港的創作班底秦旭章和川流共、鄧麗英、周漢寧和mansonvibes等出席。電影將於8月正式公映。

周國賢與蔡思韵在《全個世界都有電話》合演情侶。 陳湛文與周國賢和韋羅莎合演《全個世界都有電話》。 韋羅莎與周國賢和陳湛文合演《全個世界都有電話》。

取材自忘帶手機經歷

《全個世界都有電話》圍繞一頓25年的飯約，一個四份一世紀的承諾。三位中學好友，相約在25年後，即2022年某天聚首，卻因為智能手機，各自經歷了不平凡的一天，最後為自己的人生找到新意義。周國賢透露，「我在電影中的角色以導演自己為藍本，甚至在人物造型方面也可以發現不少異曲同工的地方，可以說是電影所包含的大量彩蛋之中，最為人津津樂道的其中一個部分，敬請大家留意。」黃浩然導演表示：「電影和歌曲都是說故事的方式，周國賢在戲中的角色根據我忘記帶手提電話的經歷為創作藍本，由他負責演唱主題曲堪稱順理成章亦不作他人想，他的動人演繹，就如代我唱出自己的心聲，特別親切與感動。」
 

《全個世界都有電話》創辦「試映場＋音樂會」跨界別形式電影發布會。

《全個世界都有電話》創辦「試映場＋音樂會」跨界別形式電影發布會。

黃昏睇好戲 晚上再睇騷

電影男主角周國賢主唱的電影主題曲《25》，由台灣音樂人秦旭章作曲監製，與川流共同編曲，黃浩然導演填詞。「試映場＋音樂會」為觀眾呈獻「黃昏睇好戲、晚上再睇騷」、一氣呵成的視聽之娛。音樂會的演出陣容包括本地音樂單位周國賢、mansonvibes、周漢寧、鄧麗英（麗英@小薯茄）、顏培珊、KINKI盧芷韻、樂隊組合GDJYB雞蛋蒸肉餅及Harbor Homme，再加上台灣音樂單位秦旭章、守夜人、靈魂沙發及溫室雜草。

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