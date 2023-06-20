《全個世界都有電話》周國賢演繹導演親身經歷 預告電影暗藏彩蛋

取材自忘帶手機經歷

《全個世界都有電話》圍繞一頓25年的飯約，一個四份一世紀的承諾。三位中學好友，相約在25年後，即2022年某天聚首，卻因為智能手機，各自經歷了不平凡的一天，最後為自己的人生找到新意義。周國賢透露，「我在電影中的角色以導演自己為藍本，甚至在人物造型方面也可以發現不少異曲同工的地方，可以說是電影所包含的大量彩蛋之中，最為人津津樂道的其中一個部分，敬請大家留意。」黃浩然導演表示：「電影和歌曲都是說故事的方式，周國賢在戲中的角色根據我忘記帶手提電話的經歷為創作藍本，由他負責演唱主題曲堪稱順理成章亦不作他人想，他的動人演繹，就如代我唱出自己的心聲，特別親切與感動。」

