《全個世界都有電話》專訪｜周國賢自爆易被人呃 竟遭黃浩然導演嫌太字正腔圓？

由周國賢(Endy)、陳湛文和韋羅莎主演的本土電影《全個世界都有電話》，取材自導演黃浩然的親身的經歷，卻絕非自說自話的作品，反能貼地映照香港的時局變遷，黃浩然相信，戲裡3位主角能概括反映超過一半的香港人的心態。周國賢認為黃浩然的作品，手法浪漫，總帶著對香港的獨特情懷，他感觸表示，角色讓他回想25年的經歷，「想起一些失去了的東西，春青和金錢，就係因為失去，所以要學識珍惜仍存在的一切。」
周國賢獻第一次的長洲體驗
《全個世界都有電話》絕對是擲地有聲的戲名。導演黃浩然透露，原本戲名叫《智能phone》，因不合電影公司的心意才易名。他坦言新戲名靈感源自張天賦主唱、黃偉文填詞的《小心地滑》，「新戲名好玩嘢又配合套戲，一直儲起跟手機有關的故事，因為手機令我好煩惱，但冇咗電話又唔得。戲裡周國賢冇帶手機又借唔到電話的一天，是我親身經歷；韋羅莎與手機駭客對話，係參照跟騙徒朝早10點傾到下午4點的cap圖內容。最估唔到係騙徒傾得一單生意，分佣竟少過10%！」對周國賢而言，今次最新鮮的體驗是觀塘、長洲一日遊，「原來觀塘工廈有自己的秩序，第一期隔籬唔係第二期，同埋第一次去長洲。」最難忘是，有場跑去碼頭搭船的戲，配合特製航拍機一鏡拍攝，來回試位十幾次，每次都要出盡力。
黃浩然自言好記仇
此片故事圍繞3位中學好友，於1997年暑假購買人生首部手機，並將自己對未來的憧憬，以訊息互傳予對方收藏，相約25年後吃飯聚舊，揭曉當年的短訊。然而，3人在重聚一天，各自因智能手機遇上難忘經歷。在導演眼中，周國賢的年齡與氣質均與角色鍾哲吻合，是不二之選，「我唯一落的order係要佢戴眼鏡，因為睇完《一秒拳王》覺得佢好惡。到第一次見面，好記得同佢講：『唔掂喎，你把聲咁靚，講嘢要hea啲！』」歌手出身的Endy笑言習慣唱歌要字正腔圓，難得可輕鬆演生活化的戲，「近幾年好多人搵我演情緒大起大落的角色，今次要學唔使設計，反要係點樣去減。」他形容自己就像一塊吸水海綿，盡量吸收新經驗，無論演戲或歌手，每角色都看到新的自己和盲點，是更認識自己的過程。」他自言跟角色一樣帶點傻氣，「我妹妹常話我好容易被人呃，好易講秘密畀人聽，被出賣傳咗出去，亦可做返朋友。」黃浩然大感驚訝，「你真係好易被人呃，我好記仇，冇friend做就不能回頭，唔會冰釋前嫌。」
藉創作保持初心
3位主角的故事由1997年說起，現實中的周國賢讀中學已夾band，當年才中七畢業，讀理科的他全軍覆沒，他回想：「只有畫畫有分數，但很難開口同父母講玩音樂，後來去藝術學校一年，以為可以求生，點知仲大鑊，因為要讀藝術史，於是問阿媽借錢去日本留學3個月，他們都係等我心息，搞唔掂就返公司幫手。」結果他在日本留學兩年，回港後雖以個人身份出道，但一直仍有夾band並以樂隊Zarahn名義發展，其後也經歷過兩年「扮工」生涯，「07年左右，真係有返去打理海味生意，學揀鮑魚、花膠，朝九晚五，不過做咗半年，表面做Excel，但實際寫歌，夜晚放工後仍會去夾Band，不過發現大家已不讀書般熱血天真，我再簽唱片公司solo發展。」不經不覺，周國賢已出道近20年，如何保持初心？「我永遠記得第一日寫歌的感覺，拿起結他，想到一段旋律時的振奮，就像自己擁有全世界，透過創作讓我保持初心。」從《點對點》到《緣路山旮旯》都拍本土題材的導演黃浩然笑言，「睇我的作品就知我拚死無大害，在香港拍戲難賺錢，拍得一套得一套，所以平日要接拍其他商業宣傳片賺錢。」
文：Grace 攝：蘇文傑