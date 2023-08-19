《全個世界都有電話》專訪｜周國賢自爆易被人呃 竟遭黃浩然導演嫌太字正腔圓？

由周國賢(Endy)、陳湛文和韋羅莎主演的本土電影《全個世界都有電話》，取材自導演黃浩然的親身的經歷，卻絕非自說自話的作品，反能貼地映照香港的時局變遷，黃浩然相信，戲裡3位主角能概括反映超過一半的香港人的心態。周國賢認為黃浩然的作品，手法浪漫，總帶著對香港的獨特情懷，他感觸表示，角色讓他回想25年的經歷，「想起一些失去了的東西，春青和金錢，就係因為失去，所以要學識珍惜仍存在的一切。」

周國賢獻第一次的長洲體驗 《全個世界都有電話》絕對是擲地有聲的戲名。導演黃浩然透露，原本戲名叫《智能phone》，因不合電影公司的心意才易名。他坦言新戲名靈感源自張天賦主唱、黃偉文填詞的《小心地滑》，「新戲名好玩嘢又配合套戲，一直儲起跟手機有關的故事，因為手機令我好煩惱，但冇咗電話又唔得。戲裡周國賢冇帶手機又借唔到電話的一天，是我親身經歷；韋羅莎與手機駭客對話，係參照跟騙徒朝早10點傾到下午4點的cap圖內容。最估唔到係騙徒傾得一單生意，分佣竟少過10%！」對周國賢而言，今次最新鮮的體驗是觀塘、長洲一日遊，「原來觀塘工廈有自己的秩序，第一期隔籬唔係第二期，同埋第一次去長洲。」最難忘是，有場跑去碼頭搭船的戲，配合特製航拍機一鏡拍攝，來回試位十幾次，每次都要出盡力。