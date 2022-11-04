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娛樂
2022-11-04 11:45:17

「全死角美少女」麗英接替吳海昕拍洗頭水廣告 網民不解搵佢做代言人原因

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麗英接替吳海昕拍洗頭水廣告 網民不解搵佢做代言人原因：點買得落

YouTube頻道「小薯茄」成員麗英身高不足150cm，亦被封為「全死角美少女」，但就憑搞怪個性及擅於模仿殺出血路，曾經派台《明明單身最開心》出歌做歌手、拍劇、拍電影、客串MV等等。麗英近日就幫個人護理品牌拍攝新一輯洗護髮系列產品廣告，而該品牌之前嘅廣告代言人係吳海昕（Sofiee），唔少網民都狂轟品牌換人，認為應該跟返傳統搵個靚女拍攝，指麗英趕客，見到已經唔想買咁話。

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麗英2019年拍攝ViuTV劇集《教束》，因而認識「小薯茄」成員程仁富，並提攜佢加入，於是開始發展演戲和音樂事業。麗英於洗護髮系列產品廣告總共換上4個造型，配合日本情景設定大Sell產品，不過就換嚟部分網民到品牌官方社交專頁留言批評：「見到咁嘅樣，點買得落呢隻牌子產品」、「好似當年嘅蘭茜」、「長輩問梅小慧做咩後生左咁多，答唔到」、「點解要搵佢啦，好奇怪囉」、「係咪無成本，個廣告都幾粗製濫造」等等。

網民撐「把聲好溫柔」

不過都有網民力撐麗英，覺得係因為品牌咁啱將定格圖片set做眨緊眼既圖，正常個樣都會變得好怪，認為麗英本身就唔係Sell樣靚，起碼身材好又有特色：「都唔係咁差姐，活潑有特色」、「佢把聲真係好溫柔啵」。又有網民指其他人只懂人身攻擊：「一定要樣合乎大眾『靚』既標準先可以賣廣告？咩年代？佢係sell形象活潑有咩問題？」、「唔鍾意就咪睇啦」、「家陣賣洗髮水廣告，唔係賣樣廣告」、「想問一定要靚先可以賣廣告？你地唔鐘意就攻擊人地外表都幾冇品下」、「個廣告十分成功，起碼製造到noise」等等。

麗英

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吳海昕

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吳海昕

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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