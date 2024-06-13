《全民造星3》冠軍折骨Ben有新搞作 孖Gao男友參加街舞比賽

《全民造星3》的冠軍「折骨Ben」趙祥誠未像其他參賽者般活躍在幕前，最近他有新搞作，與COLLAR的沈貞巧(Gao)男友將於9月14日參加世界知名街舞大賽《Red Bull Dance Your Style Hong Kong 2024》。如果他們其中一人勝出，將會代表香港出戰，與全球各區冠軍爭奪世界冠軍。

Red Bull Dane Your Style於2023年首度在香港舉行，過去參賽的人有參演《狂舞派》的林悦榮（Bobby）、《全民造星5》十強Tsoul等等，陣容鼎盛。2023年冠軍由Bobby奪得，代表香港到德國法蘭克福出戰世界總決賽，最後於預賽止步。 大會早前在S2O亞洲撥水音樂節舉行表演賽，並率先公布其中位參賽人士名單，當中包括有「折骨Ben」趙祥誠，Gao的男友Luen Mo，另外還有Locking 舞團Quickies成員Ivonne、資深街舞舞者兼香港街舞發展總會主席Louis、曾為多位知名歌手的音樂及演唱會編排舞蹈的編舞家Ocean、於西班牙發展的Waacking舞者Panda Waack、香港首位男Waacking舞者Lamelon和國際知名Voguing舞團House of Marciano的成員April。

Gao與男友Luen Mo於早前COLLAR處女個唱上合作。