《全民造星3》冠軍折骨Ben有新搞作 孖Gao男友參加街舞比賽

《全民造星3》的冠軍「折骨Ben」趙祥誠未像其他參賽者般活躍在幕前，最近他有新搞作，與COLLAR的沈貞巧(Gao)男友將於9月14日參加世界知名街舞大賽《Red Bull Dance Your Style Hong Kong 2024》。如果他們其中一人勝出，將會代表香港出戰，與全球各區冠軍爭奪世界冠軍。
Red Bull Dane Your Style於2023年首度在香港舉行，過去參賽的人有參演《狂舞派》的林悦榮（Bobby）、《全民造星5》十強Tsoul等等，陣容鼎盛。2023年冠軍由Bobby奪得，代表香港到德國法蘭克福出戰世界總決賽，最後於預賽止步。
大會早前在S2O亞洲撥水音樂節舉行表演賽，並率先公布其中位參賽人士名單，當中包括有「折骨Ben」趙祥誠，Gao的男友Luen Mo，另外還有Locking 舞團Quickies成員Ivonne、資深街舞舞者兼香港街舞發展總會主席Louis、曾為多位知名歌手的音樂及演唱會編排舞蹈的編舞家Ocean、於西班牙發展的Waacking舞者Panda Waack、香港首位男Waacking舞者Lamelon和國際知名Voguing舞團House of Marciano的成員April。
勝出者將到印度比賽
屆時16位舞者將會齊集香港文化中心露天廣場競逐代表香港出戰於11月9日在印度所舉行的世界總決賽席位。比賽形式以16強一對一的形式進行，在隨機的流行音樂下即興battle，非常考驗舞者的即場功力及現場渲染力。每一輪的贏家將由現場觀眾投票決定晉級，沒有專業評審，勝負全憑現場觀眾票選。
Ben以Wildcard身份參賽
大會稱Ben是以Wildcard身份參與今次活動，稱他是街舞團體Hoodlum成員之一，參與演出舞台劇和各種台前工作，致力將街舞和香港舞蹈文化推廣予廣大群眾。至於Gao的男友來頭不少，是世界知名舞團 Legion X 成員之一，曾於荷蘭Summer Dance Forever獲得第12名。另外，Louis及Ocean曾與不少歌手合作，其中Louis便先後為許廷鏗、姜濤、江𤒹生、王智德等排舞。