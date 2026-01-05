全民造星6｜Bosco Kwan摸芯駖pat超緊張 Yip Sir獲古天樂加持：項少龍係我偶像(有片)

ViuTV選秀節目《全民造星VI》(全民造星6)賽果已塵埃落定，由Teller(王偉俊)、Ian Hannz(陳瑨羲)、Jacky Fan(范卓賢)分奪冠亞季軍，賽前另一大熱Bosco Kwan(關曉隆)三甲不入，他在賽後聯同Yip Sir(陳頴業)和Dave(黃日禧)受訪，Bosco Kwan自言對表現滿意，給予100分，衝破唱歌的心理關口，「所有表演都進入狀態，已經無悔。」Yip Sir就自評120分，「獲得評審的第二名，超級開心。」Dave認為能擁有自己舞名，獲親友和fans支持，足以獲得150分。

年僅17歲的Bosco Kwan與39歲的COLLAR師姐李芯駖(Sumling)大跳辣身辣身舞，作狀親吻又摸pat，非常大膽，Bosco Kwan笑指，「其實係佢同排舞師一齊提議，想件事再closer，配合返首歌，我哋風格，想大膽少少，所以安排咗模pat呢個動作，因為表演時太入戲，就摸咗佢belt pat。」他強調排練時非常緊張，「每次練習都係凌空，冇掂過佢，真係太驚。」他隨即示範手指僵硬的動作，「佢話咁樣仲猥瑣，叫我放鬆手指，佢俾咗哥哥同梅艷芳嘅表演片段俾我參考，可以學下神情動作。」對於被芯駖指人細鬼大，他眯起笑眼答道，「我覺得都要俾大家見到我唔同面向，Bosco唔係咁乖，雖然都唔曳。」另一大熱Dave就自言只是黑馬，能夠在舞台上自彈自唱，並與Sica合唱，已感滿足，「我覺得有輕微緊張，盡咗力就好。」

40歲的Yip Sir雖獲評審分數第二名，但因網民投票率而三甲不入，他直言了解網民意向，不感失望，因在台上有兩次機會分享想說的話，「唔玩《造星VI》我都只係普通巿民，都係有志向才做呢件事造星，唔係話要入男團，都達到想做嘅影響力，我只係想講一啲訊息。」Yip Sir帶同一班學員表演，獲古天樂大讚跳舞有能量，但同時好奇問40歲無法入男團，為何仍參賽，Yip Sir淡定回應，「如果ViuTV有職位空缺，可以帶領呢班新男團，我覺得佢哋需要好好嘅訓練，我覺得電影電視或音樂，或者香港好多舞台劇場演出，其實我都只係眾多劇場表演者的其中一位，不過突然異想其開，以前劇場喺Black Box(黑盒劇場)，現在就直播俾6百萬人睇。」獲古老闆加以肯定，「講得好，你記住今晚講過啲乜，一定要繼續做落去，香港好多台前幕後都係靠你，靠我哋！」Yip Sir直言估不到會被古生提問，只想講出心底話，對於獲古生加持，他大賣口乖，「項少龍係我偶像，直情想同佢一齊《Way Of Water》(B3組跳鋼管舞表演項目)，我同Lyman雙人表演項目，排排下諗起《尋秦記》，所以記得入場睇。」