《全民造星IV》中日混血兒坂部佩莎曬長腿拍廣告 加盟Cool Style成鄧麗欣同門師妹

中日混血兒坂部佩莎（Lezona Sakabe，又名莎莎），因參加《全民造星IV》漸露頭角，最近更正式入行加入Cool Style，成為鄧麗欣（Stephy）同門師妹。最近，莎莎獲邀接拍了生力白啤全新廣告，穿上吊帶裙的莎莎大曬逆天長腿，在家居佈置的場景下拍攝，莎莎表示：「今次係我人生第一個大廣告，對我嚟講係好重要，好開心興奮同有少少緊張，加入咗呢個大家庭，成為Stephy、Hillary、Mandy嘅師妹，覺得好榮幸同好開心，呢個機會好難得，佢哋有唔同拍攝嘅經驗，我會好好向佢哋學習。」

為拍攝扭到抽筋

正就讀大學新聞傳播系的莎莎天生手長腳長，自小有學習跳舞、配音、動作特技、演戲、司儀口才班、模特兒訓練等等，周身刀，早已為進軍娛樂圈做好準備。莎莎稱：「長大後的興趣是自小培養，所以媽咪會畀我嘗試好多唔同嘅課外活動……」莎莎發現在不同興趣當中，最愛的就是表演，她說：「喺機緣下報咗《全民造星》，發現自己真係好鍾意表演，我有長達10幾年嘅跳舞經驗，有一直有學戲、進修、學一啲同表演有關嘅課程增值自己，為演藝事業鋪路。目前希望有多啲幕前嘅機會，累積多啲經驗，一步一步嚟，朝住進軍電影嘅夢想進發。」不過，擁173cm身高也有被考起的時候，拍攝期間莎莎因扭曲身體過度導致抽筋，非常搞笑！