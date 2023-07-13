《全民造星V》周日決賽 無綫推《獎門人》+《中年好聲音2》

ViuTV《全民造星V》於周日(16日)播出總決賽，據知，大會只預留少量門票予10強參賽者，加上又要給予贊助商及不同單位，所以20強止步的Kakit亦只好參加贊助商活動，跪求有飛讓家人入場看到他在總決賽表演。由於門票不設公開發售，但坊間已經有不少黃牛票推出，炒價高達4千多元。

至於無綫方面，為了迎戰《全民造星V》，將於當晚播出《獎門人Happy Summer感謝祭》及《中年好聲音2 100強大召集》。「獎門人」曾志偉帶領「獎老」錢嘉樂、麥美恩、林秀怡和程浩駿擔任主持，兩隊嘉賓陣容均來自《濠玩夏水禮》，由「好玩隊」的陸浩明、朱智賢、楊潮凱、黃婉恩、關楓馨及何浩文，對戰「喪玩隊」的林盛斌（Bob）、蘇韻姿、邵初、阮兒、周志康及陳婉衡。一眾主持將以動漫《櫻桃小丸子》造型現身，兩大經典遊戲重現，分別是「開心無敵Short Short哋」和「開心無敵啖啖奶」。 點擊看阿Bob的被玩花絮︰