《全民造星V》周日決賽 無綫推《獎門人》+《中年好聲音2》

ViuTV《全民造星V》於周日(16日)播出總決賽，據知，大會只預留少量門票予10強參賽者，加上又要給予贊助商及不同單位，所以20強止步的Kakit亦只好參加贊助商活動，跪求有飛讓家人入場看到他在總決賽表演。由於門票不設公開發售，但坊間已經有不少黃牛票推出，炒價高達4千多元。
至於無綫方面，為了迎戰《全民造星V》，將於當晚播出《獎門人Happy Summer感謝祭》及《中年好聲音2 100強大召集》。「獎門人」曾志偉帶領「獎老」錢嘉樂、麥美恩、林秀怡和程浩駿擔任主持，兩隊嘉賓陣容均來自《濠玩夏水禮》，由「好玩隊」的陸浩明、朱智賢、楊潮凱、黃婉恩、關楓馨及何浩文，對戰「喪玩隊」的林盛斌（Bob）、蘇韻姿、邵初、阮兒、周志康及陳婉衡。一眾主持將以動漫《櫻桃小丸子》造型現身，兩大經典遊戲重現，分別是「開心無敵Short Short哋」和「開心無敵啖啖奶」。
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播海選試音情況精華
緊接播出的《中年好聲音2 100強大召集》，內容是剪輯海選試音情況。今季《中年好聲音》成功吸引了逾5,000人報名參加，加上今年新增全球招募，同時吸引了來自五湖四海的「好聲音」參加比賽。今季海選出現不少實力唱將，當中42歲的顏金達大獲正評，獲伍仲衡大讚有「穿透力」，周國豐指：「相信你係其中一個會被睇好嘅參賽者。」46歲的麥素華Rock爆獻唱《I Hate Myself For Loving You》亦贏得好評，素華生了六名子女，最大的29歲，最小的也19歲，她指仔女們都很支持她參賽。
今季參賽者與上季一樣有不少是「生命鬥士」，51歲的陳寶雄3年前糖尿上眼，導致現時右眼視力幾近是零，而左眼情況亦開始變差；熱愛創作的寶雄原來曾為劇集《天地豪情》主題曲《說天說地說空虛》作曲填詞，今次參賽只為圓夢，他說：「最大夢想係希望再寫到TVB劇集主題曲，而且可以自己唱番。」