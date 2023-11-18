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娛樂
2023-11-18 21:00:23

《全民造星V》陳鴻翔為夢想 12月自資舉行首個個人音樂會 

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陳鴻翔12月自資舉行首個個人音樂會 。

陳鴻翔預告將於 2023 年年尾推出第 2 首原創歌。

ViuTV《全民造星V》打入30強的(Mark Chan）以獨立音樂人身份宣布於128日舉行首個個人音樂會「Nice to see you」。Mark 表示： 「由我中四第一次踏上舞台唱歌，就經常幻想可以有過千，甚至過萬人在台下陶 醉地享受著我的歌聲。」這次舉行個人音樂會除了追夢，更有一股熱血和衝勁！Mark內心有一種抑壓不住的感覺，覺得是時候要舉行個人音樂會了。

由物色場地、拍攝宣傳海報、邀請嘉賓、設計歌單等等，每事都親力親為，人緣甚佳的他，更獲一眾朋友鼎力支持及幫忙，為的是希望每一位觀眾都能在現場感受到他溫柔的聲線和 Chill vibes，將工作及生活上的疲倦和煩惱 一掃而空。 

在《全民造星 5》完賽後，不少參賽者獲得唱片公司垂青正式出道，Mark 自言為他們感到高興，同時也替自己感到擔心，「獨立音 樂人在香港很難生存，沒有資金，沒有人脈，一切只能靠自己雙手。音樂是我的命，但創作音樂需要經費，經濟上也要取得平衡，所以平日會教唱歌、商業表 演、KOL 工作、拍攝綜藝等，除了讓自己有多些不同嘗試，也可為創作音樂『儲子彈』。」除了宣佈 12 月開騷，Mark 更預告將於2023 年年尾推出第 2 首原創歌，作曲、 填詞由 Mark 一手包辦，更邀得全新獨立男子組合 MATCH 成員 TOMY 何家銘一同 編曲及監製。

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陳鴻翔12月自資舉行首個個人音樂會 。

陳鴻翔12月自資舉行首個個人音樂會 。

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