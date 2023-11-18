《全民造星V》陳鴻翔為夢想 12月自資舉行首個個人音樂會 

在ViuTV《全民造星V》打入30強的(Mark Chan）以獨立音樂人身份宣布於12月8日舉行首個個人音樂會「Nice to see you」。Mark 表示： 「由我中四第一次踏上舞台唱歌，就經常幻想可以有過千，甚至過萬人在台下陶 醉地享受著我的歌聲。」這次舉行個人音樂會除了追夢，更有一股熱血和衝勁！Mark內心有一種抑壓不住的感覺，覺得是時候要舉行個人音樂會了。

由物色場地、拍攝宣傳海報、邀請嘉賓、設計歌單等等，每事都親力親為，人緣甚佳的他，更獲一眾朋友鼎力支持及幫忙，為的是希望每一位觀眾都能在現場感受到他溫柔的聲線和 Chill vibes，將工作及生活上的疲倦和煩惱 一掃而空。