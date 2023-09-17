《全民造星V》Taco唱rap歌被區子琳睇中 拍MV向鄭中基偷師

區子琳(Paula)日前推出新歌《甩身》，歌曲rap唱部分找來《全民造星V》的Taco合作，造就Taco(黃泓祖)首次以自家Rapper身份「CotaBoii」，與Hip Hop圈子以外的人合作，更參與MV拍攝，的Taco，他自爆，「睇咗鄭中基嘅電影偷師，學對方啲犯罪表情。」

卑躬屈膝 從來不是愛

《甩身》的創作緣起於Paula愛情經歷，未懂甚麼是愛與被愛的深刻領會。Paula曾經面對不懂包容初戀男友，相處久了，發現很多事情未夠成熟去處理，結果經常有拗撬，起初以為忍耐就OK，但心裡感到唔舒服，嘗試改善卻未有改善，所以最終選擇分開，但分開才發現，這個世界有很多愛人和被愛的方式，於是嘗試在愛情上學習新事物，然後成為了Big Girl。她將自身經歷告知填詞人王樂儀，請對方為自己與Key Ng合寫的旋律上寫詞。王樂儀交出了歌詞，並寫下註腳：「有時我們為愛卑躬屈膝，才發現那從來不是愛。因為愛人，我們會讓愛的人看到最自由的自己，甩開困身的所有。」