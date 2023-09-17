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娛樂
2023-09-17 12:30:00

《全民造星V》Taco唱rap歌被區子琳睇中 拍MV向鄭中基偷師

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Taco《全民造星V》唱rap歌被區子琳睇中邀合作，兩人一起拍MV。

Taco《全民造星V》唱rap歌被區子琳睇中邀合作，兩人一起拍MV。

區子琳(Paula)日前推出新歌《甩身》，歌曲rap唱部分找來《全民造星V》的Taco合作，造就Taco(黃泓祖)首次以自家Rapper身份「CotaBoii」，與Hip Hop圈子以外的人合作，更參與MV拍攝，的Taco，他自爆，「睇咗鄭中基嘅電影偷師，學對方啲犯罪表情。」

卑躬屈膝 從來不是愛

《甩身》的創作緣起於Paula愛情經歷，未懂甚麼是愛與被愛的深刻領會。Paula曾經面對不懂包容初戀男友，相處久了，發現很多事情未夠成熟去處理，結果經常有拗撬，起初以為忍耐就OK，但心裡感到唔舒服，嘗試改善卻未有改善，所以最終選擇分開，但分開才發現，這個世界有很多愛人和被愛的方式，於是嘗試在愛情上學習新事物，然後成為了Big Girl。她將自身經歷告知填詞人王樂儀，請對方為自己與Key Ng合寫的旋律上寫詞。王樂儀交出了歌詞，並寫下註腳：「有時我們為愛卑躬屈膝，才發現那從來不是愛。因為愛人，我們會讓愛的人看到最自由的自己，甩開困身的所有。」  

Taco在區子琳新歌《甩身》MV中，化身國際小混混。 Taco在區子琳新歌《甩身》MV中，化身國際小混混。 Taco在《甩身》MV中化身國際小混混，為區子琳轉換新身份。 Taco拍MV向鄭中基偷師，與區子琳Paula一拍即合。

一拍即合

因為歌曲本身的DemoRap的部分，起初Paula想自己Rap，但看過《全民造星5》中Taco的表演後，Paula甚為喜歡，便貿然邀請他負責Rap。合作過後，Paula興奮道：「記得第一次去佢Studio，佢已經俾份Rap詞我，嗰個版本同Final Version都有九成相近，而且帶咗首歌去另一個層次，好正！因為Rap部份好似同女方有對立面，但同樣地作為初戀男友角色，都一樣覺得分開咗真係好，雙方都有更加大嘅自由同快樂。」Taco對於參與製作《甩身》也感新鮮又順利，「同Paula性格上都幾夾，做歌都幾順利同舒服，大概都Get到佢首歌想講乜，清楚角度，貼近去寫，用咗2-3日就寫好，寫自己嘢反而冇咁快。」

區子琳(Paula)以個人愛情經歷創作新歌《甩身》。 區子琳(Paula)以個人愛情經歷創作新歌《甩身》。 區子琳(Paula)以個人愛情經歷創作新歌《甩身》。

Taco化身國際小混混

二人齊齊參與MV演出，其中Paula的角色因為整天覺得被人跟蹤，十分唔舒服，所以想換一個重生的身分，造型上亦由居家少女服變成暗黑成熟的打扮，Taco則扮演國際小混混，飾演負責幫Paula簽假護照的角色。Taco首次與別人合作拍MV，他笑言：「未試過咁樣合作，好新鮮！我仲睇咗鄭中基嘅電影偷師，學對方啲犯罪表情，但都係好搞笑，最終要喺現場領略角色再自行發揮。」MV拍攝之時，正值農曆七月，但MV其中一幕Paula要用火燒自己的照片，問她可會驚驚？Paula此時被問到才一言驚醒，但她百無禁忌，「冇諗過，因為我都係燒咗舊嘅東西，有一個新嘅自己呢！」  

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