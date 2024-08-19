《公開試當真》滕毅康DONKI盜竊被捕罰3千蚊 網民最關注一件事

《公開試當真》的主角滕毅康(阿康)於今年5月在淘大商場的DON DON DONKI偷取689.2元貨品，當中包括食物、飲品及護膚品。阿康今在觀塘裁判法院承認一項盜竊罪，裁判官劉淑嫻判被告罰款3000元。事發時，收銀員發現被告沒付款便攜着一個DONKI的黃色環保袋及一個黑色環保袋離開，觸發防盜警報。警員到場拘捕被告，在警誡下承認是出於貪心才偷取貨品。

阿康是7月公映的紀錄片《公開試當真》的DSE考生，惟他缺席所有宣傳活動，當時宣傳人員表示阿康因私人事而缺席，並稱對方稍後可能會交代。

有不少網民知道阿康最新情況後，大感驚訝及難過，同時著「試當真」不要放棄阿康，「希望『試當真』可以follow 一下阿康的心理及成長，「唔好當佢係負累，沒有阿康，就沒有呢套咁好嘅戲。」