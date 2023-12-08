《共建美好社區大匯演》MIRROR成熱搜 過百歌手主打鄺美雲唱新歌

區議會選舉投票日將於12月10日舉行，政府明日在西九的竹翠公園舉行大型音樂會「共建美好社區大匯演」。屆時將有7間電子傳媒現場聯播，今日各台派出代表出席拜神儀式。由於是次大匯演一直標榜有過百位歌手及藝人參與，而且各台都要派代表，不少人都在Google搜尋名單。 由於各台都要派代表參與，因此不少人聚焦在ViuTV屆時將會派出誰參與。Google在搜尋一欄只需輸入「共建」二字，熱門搜尋第二便可以見到「共建美好社區大匯演 MIRROR」，可想而知有不少粉絲很想知MIRROR會否參與。另外，「共建美好社區大匯演」在維基百科上的歌手一欄就寫有「譚詠麟、肥媽、張智霖、鄺美雲、炎明熹、陳柏宇、胡鴻鈞、連詩雅」。截至晚上11時，網民仍苦苦搜尋有份參與的歌手藝人名單。

根據今日有份出席拜神參與的藝人合照所見，無綫將會派出肥媽、《中年好聲音》及《聲夢傳奇》各兩屆成員，無綫總經理曾志偉亦特別提到《亞洲超星團》亦會有30人到場表演。此外，麥皓兒亦在IG率先預告自己會現身唱歌。如無意外，明晚《愛．回家之開心速遞》部份演員亦會參與估計無綫至少派出60至70人出席。

至於HOY TV以會派出《就是青春》4位成員，另有鄺美雲、李龍基、林子祥、蘇永康等亦會屆時高歌一曲。曾志偉在拜神儀式上稱今次有些歌手未必可以親自到場，但亦已預先錄定表演片段，有些收到電話之後便立即答應演出，自己亦分頭聯絡不同人，很開心大家一呼百應。究竟ViuTV到時會派誰人參與，成為網民焦點，近日已見ERROR有份拍攝呼籲投票的影片，而司儀則派蔡宛珊做代表。