冰上火花｜前微辣藝人Roberto馬檇鏗戲份重 網民不滿：唔該cut哂所有戲份

ViuTV劇集《冰上火花》由MIRROR三子陳卓賢（Ian）、江燁生（AK）以及楊樂文（Lokman）以及林愷鈴、黃溢濠、朱鑑然及柯煒林等主演，描寫一班冰球運動員嘅成長故事。劇集現已踏入第二周，由前微辣藝人馬檇鏗（Roberto）飾演嘅張立基帶領嘅南亞幫全隊加入火花隊，睇住一班兄弟與火花隊混熟，自己遲遲未獲杜sir（袁富華飾）派作正選，心情難受。Roberto今星期戲份較重，亦落力於社交平台PO出多張劇照宣傳新劇，不過網民對於佢嘅演出就評價兩極。

自微辣前經理人阿晶於7月份抑鬱輕生事件後，微辣旗下藝人被波及，遭到大批網民聲討及抵制與微辣有關嘅活動，Roberto、劉蘊晴（Rachel）、佩男、思男本身於7月底來港出席《TheNextwave》音樂節，但大會宣布4人皆唔會出席。之後唔少微辣藝人都與微辣割蓆，宣布已離開微辣，直至指罵聲音回落，潛咗水嘅微辣藝人先逐漸上水，不過部分網民見到Roberto有份演出《冰上火花》感到不滿。

網民留言：「見到件紅毛就憎，微辣不了」、「好搵唔搵，搵失德公司微辣藝人」、「成集講紅毛，完全無吸引力」、「可以繼續逍遙拍劇，天理不容」、「毒辣偽人，吾該cut哂所有戱份」等等，但都有網民認同Roberto嘅演技，留言指：「今集張立基，幾好呀，又交到戲，都感人喎，友情，親情，愛情。人物描述好細緻」、「其實佢做得幾好…可惜因為微辣事件影響左」、「張立基又做得幾好」、「我十年冇睇電視都睇你，加油」、「張立基，愛你呀，加油」、「張立基加油，做得好好」等等。雖然Roberto出身自微辣令部分網民不滿，但《冰上火花》一眾主演演員亦照樣與Roberto於社交平台互動，似乎微辣事件對Roberto拍劇與其他演員合作方面未有太大影響。