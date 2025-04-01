《刺鳥》同志男星李察張伯倫 中風引發併發症逝世 享壽90歲

曾於八十年代演出熱門電視劇《刺鳥》(The Thorn Birds)的美國老牌男星李察張伯倫(Richard Chamberlain)，於29日晚間因中風引發的併發症，在夏威夷瓦胡島威去世，享年90歲。 根據美國媒體的報道，張伯倫的發言人表示，「他在91歲生日前兩天離世。」張伯倫於1934年出生於洛杉磯，在比華利山長大，並在波莫納學院(Pomona College)修讀主修藝術，還曾參與韓戰。

張伯倫在1961年因演出電視連續劇《基德爾醫生》(Dr. Kildare)而一舉成名，隨後於1980年憑藉原始版《幕府將軍》(Shogun)和1983年的《刺鳥》達到事業巔峰，獲「迷你劇之王」的稱號。在《刺鳥》中，他飾演天主教神父角色，使他榮獲《金球獎》電視劇類別的「最佳男主角獎」。而該劇改編自澳洲小說家的同名暢銷小說，講述一位神父與年輕女子之間的禁忌之戀，當年吸引了1億美國觀眾收看。